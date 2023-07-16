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РАЙНЕР САКС ⟩ Россия начала инфооперацию: вагнеровцы могут занять Сувалкский коридор за считаные часы

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Бывший президент России Медведев наблюдает за обучением солдат.
Бывший президент России Медведев наблюдает за обучением солдат. Фото: Ekaterina Shtukina / Scanpix Baltics

Президент России и министр обороны продолжили процесс консолидации власти и восстановления контроля над командной цепочкой войск после мятежа Пригожина, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера, 15 июля, от должности отстранили командира 106-й дивизии воздушно-десантных войск. Поскольку части этой дивизии воюют в районе Бахмута, то для принятия подобного решения у российского руководства должна была быть весьма веская причина. Повышению боеспособности российских войск подобные решения не способствуют. По мере продолжения роста потерь, недовольство в войсках будет нарастать, и в соответствии с российской исторической практикой в этом всегда будут винить высших военачальников.

Вчера первая колонна бойцов ЧВК «Вагнер» вошла на территорию Беларуси. Однако это только первая и не очень крупная часть. Россия немедленно начала новую информационную операцию, сообщая о том, что в Беларуси подразделения ЧВК «Вагнер» могут за считаные часы занять Сувалкский коридор (60-километровый сухопутный коридор, соединяющий Польшу и Литву). Операции по воздействию обязательно продолжаться и на тему возможного нового наступления на Киев. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что большинство бывших вагнеровцев не будут находиться в Беларуси в течение более длительного периода времени.

На фронте же в этот день не было активных боевых действий. Российская армия выпустила по центру Харькова два иранских беспилотника, две крылатые ракеты, а также пару ракет из систем С-300/С-400. Продолжительный обстрел Харькова как будто стал ответом на появившиеся вчера в украинских СМИ сообщения о том, что украинские войска уничтожили систему С-400, которая несколько недель назад была использована для атаки центра Краматорска, в результате чего погибло большое количество жителей.

  • Российская армия пытается продолжать наступление в направлении Сватово и Северодонецка, но его интенсивность снизилась и продвинуться не удается.

  • Под Бахмутом украинским войскам удалось расширить зону контроля к югу от города. Российские войска теперь пытаются активнее контратаковать там. К северу от города продвижение украинских войск приостановлено. Дальше, на юго-востоке, украинским войскам удалось с севера подойти к городу Соледар. Если наступление здесь продолжится, то он сразу же станет самой серьезной проблемой для российского командования во всем регионе.

  • Попытки российских атак вокруг Донецка продолжаются, но все они были отбиты.

  • На южном фронте давление со стороны Украины не принесло значительных успехов. Плацдарм на левом берегу Днепра держится, и атаки российских войск не принесли ничего, кроме потерь. Сегодня ночью в Севастопольском районе Крыма произошла атака беспилотников. Местные российские власти сообщили, что все беспилотники были сбиты, другой информации о произошедшем нет.

Российские потери в последние дни составляют от 500 до 600 убитых солдат в день. Поскольку украинское военное командование также представило данные о потерях российской стороны на некоторых линиях фронта, можно предположить, что в день в целом Россия теряет не менее 1300-1400 солдат из-за полученных ими ранений. И это не считая потерь по другим причинам. Существует множество примеров, когда солдаты с незначительными ранениями были вынуждены вернуться на фронт.

По сравнению с началом этого года Россия использует значительно меньше использует бронетанковую технику, следовательно, и потери в связи с этим меньше. Особое внимание в Украине уделяется уничтожению российских артиллерийских систем, в этом случае цифры остаются стабильно высокими - более 15 единиц в день. Большая часть потерь артиллерийских систем приходится на южный фронт. Можно с уверенностью сказать, что тактика постоянных контратак российской армии и ее стремление вернуть инициативу на фронтах не очень устойчивы и в месяц требуют мобилизации не менее 50 000 новых, очень хорошо подготовленных солдат.

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