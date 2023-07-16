РАЙНЕР САКС ⟩ Россия начала инфооперацию: вагнеровцы могут занять Сувалкский коридор за считаные часы

Вчера, 15 июля, от должности отстранили командира 106-й дивизии воздушно-десантных войск. Поскольку части этой дивизии воюют в районе Бахмута, то для принятия подобного решения у российского руководства должна была быть весьма веская причина. Повышению боеспособности российских войск подобные решения не способствуют. По мере продолжения роста потерь, недовольство в войсках будет нарастать, и в соответствии с российской исторической практикой в этом всегда будут винить высших военачальников.

Вчера первая колонна бойцов ЧВК «Вагнер» вошла на территорию Беларуси. Однако это только первая и не очень крупная часть. Россия немедленно начала новую информационную операцию, сообщая о том, что в Беларуси подразделения ЧВК «Вагнер» могут за считаные часы занять Сувалкский коридор (60-километровый сухопутный коридор, соединяющий Польшу и Литву). Операции по воздействию обязательно продолжаться и на тему возможного нового наступления на Киев. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что большинство бывших вагнеровцев не будут находиться в Беларуси в течение более длительного периода времени.