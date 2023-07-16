Президент России и министр обороны продолжили процесс консолидации власти и восстановления контроля над командной цепочкой войск после мятежа Пригожина, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Россия начала инфооперацию: вагнеровцы могут занять Сувалкский коридор за считаные часы
Вчера, 15 июля, от должности отстранили командира 106-й дивизии воздушно-десантных войск. Поскольку части этой дивизии воюют в районе Бахмута, то для принятия подобного решения у российского руководства должна была быть весьма веская причина. Повышению боеспособности российских войск подобные решения не способствуют. По мере продолжения роста потерь, недовольство в войсках будет нарастать, и в соответствии с российской исторической практикой в этом всегда будут винить высших военачальников.
Вчера первая колонна бойцов ЧВК «Вагнер» вошла на территорию Беларуси. Однако это только первая и не очень крупная часть. Россия немедленно начала новую информационную операцию, сообщая о том, что в Беларуси подразделения ЧВК «Вагнер» могут за считаные часы занять Сувалкский коридор (60-километровый сухопутный коридор, соединяющий Польшу и Литву). Операции по воздействию обязательно продолжаться и на тему возможного нового наступления на Киев. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что большинство бывших вагнеровцев не будут находиться в Беларуси в течение более длительного периода времени.
На фронте же в этот день не было активных боевых действий. Российская армия выпустила по центру Харькова два иранских беспилотника, две крылатые ракеты, а также пару ракет из систем С-300/С-400. Продолжительный обстрел Харькова как будто стал ответом на появившиеся вчера в украинских СМИ сообщения о том, что украинские войска уничтожили систему С-400, которая несколько недель назад была использована для атаки центра Краматорска, в результате чего погибло большое количество жителей.
Российская армия пытается продолжать наступление в направлении Сватово и Северодонецка, но его интенсивность снизилась и продвинуться не удается.
Под Бахмутом украинским войскам удалось расширить зону контроля к югу от города. Российские войска теперь пытаются активнее контратаковать там. К северу от города продвижение украинских войск приостановлено. Дальше, на юго-востоке, украинским войскам удалось с севера подойти к городу Соледар. Если наступление здесь продолжится, то он сразу же станет самой серьезной проблемой для российского командования во всем регионе.
Попытки российских атак вокруг Донецка продолжаются, но все они были отбиты.
На южном фронте давление со стороны Украины не принесло значительных успехов. Плацдарм на левом берегу Днепра держится, и атаки российских войск не принесли ничего, кроме потерь. Сегодня ночью в Севастопольском районе Крыма произошла атака беспилотников. Местные российские власти сообщили, что все беспилотники были сбиты, другой информации о произошедшем нет.
Российские потери в последние дни составляют от 500 до 600 убитых солдат в день. Поскольку украинское военное командование также представило данные о потерях российской стороны на некоторых линиях фронта, можно предположить, что в день в целом Россия теряет не менее 1300-1400 солдат из-за полученных ими ранений. И это не считая потерь по другим причинам. Существует множество примеров, когда солдаты с незначительными ранениями были вынуждены вернуться на фронт.
По сравнению с началом этого года Россия использует значительно меньше использует бронетанковую технику, следовательно, и потери в связи с этим меньше. Особое внимание в Украине уделяется уничтожению российских артиллерийских систем, в этом случае цифры остаются стабильно высокими - более 15 единиц в день. Большая часть потерь артиллерийских систем приходится на южный фронт. Можно с уверенностью сказать, что тактика постоянных контратак российской армии и ее стремление вернуть инициативу на фронтах не очень устойчивы и в месяц требуют мобилизации не менее 50 000 новых, очень хорошо подготовленных солдат.