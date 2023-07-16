Видео ⟩ Пушистые участники эстонской команды: лисы регулярно приходят поиграть с людьми в футбол

Руководитель по проекту футбольного парка Хольми Март Раамат рассказал, что лисы уже являются постоянными гостями на тренировках Welco.

«Рядом со стадионом есть кусты, где живут лисы. Их там довольно много. Вечером они особенно активны: наблюдают за тренировкой и крадут мячи», - сказал Раамат.

В субботу в парке Хольми состоялся матч Кубка Типнера между командами Welco и Tallinna JK Kalev. Операторам несколько раз удалось показать в прямом эфире двух лис.

«Мне кажется, что одна лиса вырыла нору за холмом на другой стороне Эстонского национального музея. Там среди камней я нашел один из наших мячей. Они потихоньку присваивают себе эту территорию», - сказал Раамат.