Урмас Паэт призывает ЕС к решительности в использовании замороженных активов России

Депутаты Европарламента, в том числе заместитель председателя комитета по иностранным делам Урмас Паэт, в направленном Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам Жозепу Боррелю письме отмечают, что ЕС пока не действует достаточно решительно по созданию правовой основы по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.
«Призываем верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля воспользоваться своим правом инициативы предложить Совету ЕС принять решение, создающее правовую основу для мобилизации замороженных государственных активов России для компенсации Украине, - сказал Паэт. - Шаги, предпринятые ЕС до сих пор, недостаточны, несмотря на неоднократные обращения членов Европарламента».
Само собой разумеется, что страна-агрессор также должна нести ответственность за причиненные разрушения, сказал Паэт. По его словам, необоснованно, что ЕС должен платить за все восстановление, хотя виновата Россия.