Евросоюз против быстрой моды: как скоро одежда в магазинах станет нам не по карману?

Таким образом, новый закон существенно изменит дизайн, производство и повторное использование текстиля. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году весь текстиль, продаваемый в Европейском союзе, был пригоден для вторичной переработки, ремонта и устойчивого использования, сообщает Taloussanomat.

Законодательство, вероятно, будет аналогично тому, которое уже действует в отношении электроники. Например, все стиральные машины, кофеварки и холодильники, продаваемые в ЕС, должны отвечать определенным требованиям энергоэффективности. Мера регуляции, касающаяся текстиля, может быть связана, например, с требованиями к материалам и качеству.

Европейская комиссия и в прошлом предлагала расширить ответственность производителей, чтобы в будущем расходы за сбор и переработку текстильных отходов оставались в ведении компаний текстильной промышленности. Таким образом, потребитель мог бы вернуть непригодные к использованию текстильные изделия по месту их приобретения.

К сожалению, все это, скорее всего, приведет к удорожанию одежды, что снизит главное преимущество быстрой моды. Поскольку продавцы брендов категории быстрой моды зарабатывают на своем обороте, то после вступления в силу директивы подорожавшая одежда уже не будет покупаться столь охотно и в тех же объемах, что и раньше.

Кроме того, Еврокомиссия намерена запретить уничтожение непроданных и возвращенных текстильных изделий и вмешаться в проблему загрязнения микрочастицами пластика.

Согласно предложению Еврокомиссии, товары должны будут иметь цифровой паспорт, который позволит потребителям и другим участникам экономики замкнутого цикла получать информацию, в частности, о возможности ре изделий и материалов на протяжении всего их жизненного цикла.