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Эксперт: табу на применение западного оружия для ударов по территории РФ будет снято

Павел Соболев
, журналист
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  • Мятеж военных встретит в российском обществе больше поддержки, чем недавний мятеж наемников
  • Пригожина изолируют, но прилюдно уничтожать не станут
  • Эрдоган не позволит России мешать выполнению зерновой сделки

Британская разведка на днях проанализировала отставку российского генерал-майора Ивана Попова, обвинившего высшее военное руководство РФ в том, что оно ударило по его силам с тыла. Отмечается, что высказывания Попова повторяют претензии Евгения Пригожина перед его мятежом в июне. О том, возможен ли в России вслед за мятежом наемников мятеж кадровых военных, и о вероятном дальнейшем ходе войны в студии Postimees размышлял приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.

Генерал-майор Иван Попов, командовавший 58-й армией, решавшей боевые задачи в Запорожской области, незадолго до отставки обрушился с критикой на руководство министерства обороны России, обвинив его в том, что оно ударило по его силам сзади, подло обезглавив армию в самый сложный и напряженный момент. Британская разведка считает, что высказывания генерала Попова указывают на то, что многие российские офицеры серьезно недовольны высшим военным руководством РФ.

- Британские военные эксперты отмечают, что недавние высказывания Ивана Попова чуть ли не точь-в-точь повторяют то, что говорил Евгений Пригожин прямо перед тем, как начать свой поход на Москву. Подчеркивается, что прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова. Возможен ли вслед за мятежом наемников мятеж кадровых военных, если да, больше ли у него шансов на успех?

- В целом я согласен с такой оценкой британской разведки, только отдельно хотел бы подчеркнуть, что мятеж Пригожина очень хорошо показал, что внутри самого военного руководства России ведутся нешуточные дискуссии о том, как продолжать войну против Украины. Этот раскол будет только усиливаться на фоне отсутствия хоть каких-нибудь успехов на фронтах.

Сейчас мы уже не видим в публичном поле тех, кто находился совсем рядом с Пригожиным. Это генерал Мизинцев, это Суровикин, которого, так сказать, отправили в «отпуск». Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но очевидно, что разногласия будут только обостряться, и на поверхность будет всплывать все больше свидетельств того, что возникающие противоречия имеют очень серьезный характер.

- Telegram-канал «Московская прачечная» опубликовал обращение российских десантников из 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии к Сергею Шойгу в защиту командующего десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского. Десантники пригрозили уходом с позиций на фронте, чтобы помочь своему командующему, если его тоже захотят отстранить, как уже случилось с некоторыми генералами. Беспокоят ли Кремль и Шойгу такие сигналы, могут ли они сдать назад в вопросе об увольнениях, и если взбунтуются именно десантники, не будет ли как раз у их восстания лучших шансов преуспеть?

- Кремль не может не воспринимать всерьез такие сигналы, если они поступают из армии. Да, пригожинцы лучше финансировались, что мы знаем теперь из уст самого Путина, они лучше снабжались. Но если речь заходит о недовольстве уже в регулярных частях, то это очень серьезный повод задуматься о том, все ли идет по плану.

А по плану в российской армии уже давно ничего не идет. И даже сам тот факт, что такие заявления выплыли на поверхность, очень четко показывает, что в российской армии появилось понимание, что выполнить те цели, которые ставились Путиным в начале вторжения, не удастся.

При этом Пригожина россияне все-таки воспринимают с определенным недоверием. Чтобы он ни говорил, какие бы заявления о справедливости он ни делал. Даже при всем том спросе, который существует в российском обществе на справедливость, Пригожин все равно остается фигурой скорее со знаком «минус», чем со знаком «плюс». Но когда такие же требования, что озвучил Пригожин, начнут озвучивать кадровые военные, это вызовет внутри общества куда более сильный резонанс.

- Британская разведка в своей традиционной сводке в воскресенье поразмышляла, что происходит с ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа. Британские эксперты считают, что судя по недавним заявлениям российских официальных лиц, власти, вероятно, готовы принять стремление группы сохранить масштаб своего присутствия на континенте. Что ждет Евгения Пригожина? Не страшно ли Александру Лукашенко держать его бойцов у себя? Не страшно ли Кремлю, что «Вагнер» может при удобном случае повторить попытку переворота?

- Для Лукашенко эта ситуация действительно вызывает риски, причем достаточно серьезные. Но решение о размещении вагнеровцев в Беларуси принималось не Лукашенко.

Давайте посмотрим, что же за структурой в действительности является ЧВК «Вагнер». Во-первых, это организация, созданная при полном содействии со стороны Кремля, можно сказать, даже с подачи администрации президента. Во-вторых, очень важно, что те, кто является в ЧВК «Вагнер» командирами среднего звена, не являются уголовниками. Это не те люди, которых Пригожин вербовал в российских тюрьмах. Нет, это бывшие кадровые военные. Это бывшие офицеры ГРУ.

После мятежа администрация президента сделала все возможное, чтобы лишить ЧВК «Вагнер» силовой поддержки и тяжелой техники, однако постаралась сохранить костяк этой организации. Потому что те, кто побывал на передовой, у кого есть свежий опыт боевых действий, в российской военной среде сейчас ценятся на вес золота.

- Разбрасываться таким активом Кремль позволить себе не может?

- Именно, и он и не пытается это сделать. Он пытается лишь переподчинить ЧВК «Вагнер». Пока это идет с большим скрипом, но посмотрим, что получится в итоге. Думаю, что большую часть вагнеровцев Кремль постарается сохранить за собой. Пригожина попытаются изолировать. В принципе, мы уже это наблюдаем. В информационном поле Пригожин уже не присутствует…

- Или присутствует на странных фотографиях, сделанных неизвестно где и неизвестно когда…

- Да, все верно. Но и уничтожать Пригожина прилюдно после того, как он нарастил информационный капитал, Кремль тоже не будет. Потому что это было бы негативно воспринято российскими элитами. Это бы оценивалось как нарушение Путиным своей собственной заповеди, собственного правила «не трогать своих».

- В The Moscow Times со ссылкой на трех неназванных российских высокопоставленных чиновников пишут, что после мятежа ЧВК «Вагнер» в Кремле опасаются повторения внутренней дестабилизации и потери власти. Кремль хотел бы как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после выдачи ордера на его арест, чтобы послать сигнал Западу, что он не находится в изоляции. Однако события последних месяцев пошатнули решимость Путина. Поедет ли Путин на саммит БРИКС в ЮАР? Что его беспокоит больше - опасность ареста за рубежом или переворота в России?

- Риски для Путина действительно возросли. Прежде всего это касается внутриполитической ситуации. Часть лидеров западного мира делает на это ставку, прекрасно понимая, что Путин находится в очень сложной ситуации. Президент США Байден совсем недавно, несколько дней назад, когда был в Хельсинки, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что у России нет больших возможностей и ресурсов для игры вдолгую. Для того, чтобы вести эту войну годами.

И внутриполитические риски тоже будут становиться только выше. Путину предстоит решить, поедет ли он в ЮАР, решить, может ли он доверять Рамафосе. Достаточны ли гарантии со стороны властей ЮАР, чтобы не просто приехать туда, но и вернуться обратно.

Я думаю, что какие-то гарантии Рамафоса Путину дал. Не случайно же полтора месяца назад была озвучена африканская мирная инициатива, когда лидеры африканских стран выступили с предложениями посредничества между Россией и Украиной. Были совершены визиты сначала в Киев, потом в Москву. Я думаю, что эта мирная инициатива была эдакой прелюдией к саммиту БРИКС в ЮАР.

То есть это выглядело так, что мы не просто хотим пригласить Путина, мы хотим обсудить возможности установления мира. Хотим попробовать его уговорить принять какие-то условия, и на фоне этого получить для себя исключение по исполнению обязательств в рамках Римского статута Международного уголовного суда.

Посмотрим, насколько Путин верит Рамафосе. Для Путина сейчас действительно очень важно показать, что он не в изоляции. Скоро увидим, как он расставит приоритеты.

- В Москве задержали подозреваемых по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. ФСБ утверждает, что задержанные являются членами группировки «Параграф 88», действовавшими по заказу украинских спецслужб. Наверное, использование Собчак в этом сюжете делает даже в глазах целевой аудитории российской пропаганды эту историю довольно неправдоподобной. Кадры допросов задержанных до карикатурности постановочны. Зачем российской власти, российским силовикам потребовался такой дурацкий трюк? Хороших ходов нет, делаются плохие?

- Я согласен с тем, что та информация, которая поступила от российских официальных лиц, от российских силовиков по поводу подготовки какого-то теракта против Симоньян и Собчак, звучала совершенно неубедительно.

Собчак, как и Симоньян, играет на понятной стороне. Она поддерживает инициативы Кремля, выступает спойлером на выборах…

- Имитируя политическую конкуренцию?

- Имитируя политическую конкуренцию и мимикрируя под политическую оппозицию, с тем, чтобы на финише сделать нужные шаги.

- По переобуванию?

- Да, совершенно верно. Собчак уже побывала в роли кандидата в президенты России, чтобы оттянуть часть голосов и внимания у российской оппозиции. Безусловно, для Киева Собчак не представляет какой-то значимости с точки зрения ведения подрывной деятельности против российского режима. Так что это скорее сигнал российских силовиков тем, кто работает в пропагандистской сфере, в информационной среде, в российском информационном пузыре.

Это сигнал о том, что не нужно делать никаких шагов в сторону. Видимо, у силовиков есть основания думать, что у Собчак и Симоньян появились мысли на этот счет.

- Сегодня ночью прогремели взрывы на Крымском мосту. В районе моста ночью была объявлена воздушная тревога, движение по мосту было остановлено. Российские власти назвали взрывы операцией украинских сил с использованием надводных дронов. Мария Захарова заявила, что режим в Киеве является террористическим и что атака на мост совершена при участии США и Великобритании. Сильна ли паника сейчас в Кремле с учетом «сакральности» этого объекта? Не боятся ли там, что настоящее украинское наступление как раз и начнется с какой-то очень громкой и в символическом смысле акции?

- Мы не можем знать, какую тактику выбирает командование ВСУ относительно наступления Украины. Мы лишь можем видеть, что эта тактика совершенно точно меняется. Она варьируется с течением времени с учетом тех новых обстоятельств, с которыми сталкиваются ВСУ на линии соприкосновения.

Очевидно, что среди прочего усилия украинских сил направлены и на то, чтобы перерезать две транспортные артерии. Одна из них проходит по северному Причерноморью, а вторая - это как раз Крымский мост. Через эти две артерии снабжаются и крымская, и херсонская группировка российских войск.

Но нынешний удар - это не только удар по военной логистике. Если говорить о политической составляющей, то в самую первую очередь это удар по реноме российских властей, которые многократно говорили, что Крымский мост неприступен, что он охраняется с воды, с суши и с воздуха, и что у украинских сил никак не получится ему навредить.

Как мы видим, это не так. И произошедшее порождает сомнения не только среди людей, наблюдающих за ситуацией профессионально, но и среди обычных россиян. И, что еще важнее, также среди участников российской вертикали власти. Сомнения в дееспособности самой российской власти.

Испугались ли в Кремле этой атаки? Ну, я думаю, что она стала для Кремля неожиданностью. Во многом и потому, что в высокие кабинеты зачастую заносятся доклады с позитивной коннотацией. Это было пусть и не самой главной, но одной из причин, по которым Путин вообще отважился на вторжение. Он искренне верил, что российские войска будут встречать в Украине с песнями и цветами. Вероятно, в последнее же время Путину докладывали и про то, что Крымский мост неприступен.

- Главком ВСУ Валерий Залужный на прошлой неделе в интервью Washington Post вновь посетовал, что западные союзники поставили условие, что предоставленные ими ракеты большой дальности не могут быть использованы для нанесения ударов по территории РФ, но, как сказал Залужный, в войне можно и нужно убивать врага на его территории. Могут ли западные союзники в какой-то момент снять это условие, что для этого должно произойти, и что их пока сдерживает? Ядерный шантаж со стороны России, страх перед российской провокацией на Запорожской АЭС?

- Да, я думаю, что содержащая ядерный шантаж риторика до сих пор оказывает влияние на политические элиты некоторых западных стран. Это влияние намного слабее, чем, допустим, полтора года назад, но, тем не менее, определенные рудиментарные эффекты такого рода мы до сих по видим.

Но это не только и не столько страх, потому что Байден уже посещал Киев, сделав это за два дня до годовщины начала войны. Тем самым Байден показал, что Путина он не боится. Но у Байдена имеется не страх, а расчет. Расчет на то, что он сможет переиграть Путина вдолгую. Байден убежден, что у Путина нет ресурсов вести войну годами. Именно поэтому накладываются определенные ограничения на поставки оружия в Украину.

В этом смысле недовольство Залужного можно понять, но ведь в то же самое время мы видим, что поддержка Украины со стороны союзников только растет. Что было хорошо заметно и на саммите НАТО в Вильнюсе. Подавляющее участников саммита приехало в Литву с повышенными пакетами помощи Украине.

И что особенно важно, Украина все-таки получила прогресс по двум очень критичным для себя направлениям. Первое - это начало обучения украинских пилотов работе на истребителях F-16, второе - получение снарядов с дальним радиусом действия. Франция вслед за Великобританией стала второй страной, которая объявила о поставках Украине таких снарядов.

Украина не раз показывала, как рушатся табу. Раньше от представителей западного истеблишмента шли сигналы, что Украине нельзя поставлять танки. Что это «красная линия». До этого «красная линия» касалась летального оружия…

- А после танков в роли «красной линии» успели побывать истребители…

- Именно так. Так что я абсолютно уверен, что в определенный момент и это табу, касающееся применения западного оружия при ударах по территории РФ, тоже будет снято.

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, активно поддерживавший Украину в ее сопротивлении российской агрессии, подтвердил в интервью Sunday Times, что принял решение оставить свой пост в ближайшие месяцы. С начала российского вторжения в Великобритании сменилось три премьер-министра, но Уоллеса при каждой смене правительства переназначали на пост министра обороны. Если даже смена премьеров никак не влияла на решимость Великобритании поддерживать Украину, можно быть уверенным, что и при любом преемнике Уоллеса у Украины не будет поводов для беспокойства?

- Бен Уоллес проявил себя как прекрасный министр, он очень ценный профессионал. Он впрямь сделал для поддержки Украины очень много. Но с его уходом из правительства и во внешней политике Лондона, и в британской военной поддержке Украины не изменится ровным счетом ничего. Мы видим, что британский политический истеблишмент по этому вопросу очень сильно консолидирован.

И общественное мнение тоже на стороне Украины. Британцы поддерживают Украину в ее борьбе за свою независимость. Предшественники Риши Сунака на посту премьера, и Лиз Трасс, и Борис Джонсон, очень сильно поддерживали Украину и внесли огромный вклад в укрепление ее обороноспособности. Так что с уходом господина Уоллеса принципиально ничего в политике Великобритании в отношении Украины не изменится.

- На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, из которого следовало, что они с Владимиром Путиным придерживаются одного мнения о продлении срока работы зернового коридора, но позже Дмитрий Песков опроверг эти слова. Сегодня Россия заявила, что не продлит зерновую сделку. Зерновой шантаж снова станет действенным инструментом в руках России, или же ничего такого не случится?

- Тут надо выделить два пункта. Первый состоит в том, что зерновая сделка будет осуществляться на условиях Эрдогана, а не Путина. В руках Эрдогана находятся все карты. И коль скоро российские власти подписали все документы, связанные с зерновой сделкой, им из этой сделки уже не выйти.

Мы ведь видели уже прошлой осенью, как Москва попыталась покинуть зерновую сделку, но буквально уже на следующий день в нее вернулась, причем с не очень убедительными оправданиями.

И второй пункт. Что может реально сделать сейчас Москва, чтобы разрушить эту зерновую сделку? Зерновозы и танкеры выходят из украинских портов и двигаются по Черному морю в направлении Турции. Что, Россия будет атаковать эти танкеры, будет топить их? Эрдоган уже продемонстрировал несколько лет назад, что он абсолютно не будет стесняться, если российские самолеты будут нарушать воздушное пространство Турции. И в этот раз он тоже стесняться не будет.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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