Эксперт: табу на применение западного оружия для ударов по территории РФ будет снято

Генерал-майор Иван Попов, командовавший 58-й армией, решавшей боевые задачи в Запорожской области, незадолго до отставки обрушился с критикой на руководство министерства обороны России, обвинив его в том, что оно ударило по его силам сзади, подло обезглавив армию в самый сложный и напряженный момент. Британская разведка считает, что высказывания генерала Попова указывают на то, что многие российские офицеры серьезно недовольны высшим военным руководством РФ.
- Британские военные эксперты отмечают, что недавние высказывания Ивана Попова чуть ли не точь-в-точь повторяют то, что говорил Евгений Пригожин прямо перед тем, как начать свой поход на Москву. Подчеркивается, что прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова. Возможен ли вслед за мятежом наемников мятеж кадровых военных, если да, больше ли у него шансов на успех?
- В целом я согласен с такой оценкой британской разведки, только отдельно хотел бы подчеркнуть, что мятеж Пригожина очень хорошо показал, что внутри самого военного руководства России ведутся нешуточные дискуссии о том, как продолжать войну против Украины. Этот раскол будет только усиливаться на фоне отсутствия хоть каких-нибудь успехов на фронтах.
Сейчас мы уже не видим в публичном поле тех, кто находился совсем рядом с Пригожиным. Это генерал Мизинцев, это Суровикин, которого, так сказать, отправили в «отпуск». Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но очевидно, что разногласия будут только обостряться, и на поверхность будет всплывать все больше свидетельств того, что возникающие противоречия имеют очень серьезный характер.