Эксперт: табу на применение западного оружия для ударов по территории РФ будет снято

И общественное мнение тоже на стороне Украины. Британцы поддерживают Украину в ее борьбе за свою независимость. Предшественники Риши Сунака на посту премьера, и Лиз Трасс, и Борис Джонсон, очень сильно поддерживали Украину и внесли огромный вклад в укрепление ее обороноспособности. Так что с уходом господина Уоллеса принципиально ничего в политике Великобритании в отношении Украины не изменится.

- На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, из которого следовало, что они с Владимиром Путиным придерживаются одного мнения о продлении срока работы зернового коридора, но позже Дмитрий Песков опроверг эти слова. Сегодня Россия заявила, что не продлит зерновую сделку. Зерновой шантаж снова станет действенным инструментом в руках России, или же ничего такого не случится?

- Тут надо выделить два пункта. Первый состоит в том, что зерновая сделка будет осуществляться на условиях Эрдогана, а не Путина. В руках Эрдогана находятся все карты. И коль скоро российские власти подписали все документы, связанные с зерновой сделкой, им из этой сделки уже не выйти.

Мы ведь видели уже прошлой осенью, как Москва попыталась покинуть зерновую сделку, но буквально уже на следующий день в нее вернулась, причем с не очень убедительными оправданиями.

И второй пункт. Что может реально сделать сейчас Москва, чтобы разрушить эту зерновую сделку? Зерновозы и танкеры выходят из украинских портов и двигаются по Черному морю в направлении Турции. Что, Россия будет атаковать эти танкеры, будет топить их? Эрдоган уже продемонстрировал несколько лет назад, что он абсолютно не будет стесняться, если российские самолеты будут нарушать воздушное пространство Турции. И в этот раз он тоже стесняться не будет.