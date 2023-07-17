В студии Postimees Игорь Грецкий: возможен ли вслед за мятежом наемников мятеж кадровых российских военных?

- Telegram-канал «Московская прачечная» опубликовал обращение российских десантников из 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии к Сергею Шойгу в защиту командующего десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского. Десантники пригрозили уходом с позиций на фронте, чтобы помочь своему командующему, если его тоже захотят отстранить, как уже случилось с некоторыми генералами. Беспокоят ли Кремль и Шойгу такие сигналы, могут ли они «сдать назад» в вопросе об увольнениях, и если взбунтуются именно десантники, не будет ли как раз у их восстания лучших шансов преуспеть?

- Британская разведка в своей традиционной сводке в воскресенье поразмышляла, что происходит с ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа. Британские эксперты считают, что судя по недавним заявлениям российских официальных лиц, власти, вероятно, готовы принять стремление группы сохранить масштаб своего присутствия на континенте. Что ждет Евгения Пригожина? Не страшно ли Александру Лукашенко держать его бойцов у себя? Не страшно ли Кремлю, что «Вагнер» может при удобном случае повторить попытку переворота?

- The Moscow Times со ссылкой на трех неназванных российских высокопоставленных чиновников написало о том, что после мятежа ЧВК «Вагнер» в Кремле опасаются повторения внутренней дестабилизации и потери власти. Кремль хотел бы как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после выписки ордера на его арест, чтобы послать сигнал Западу, что он не находится в изоляции. Однако события последних месяцев пошатнули решимость Путина. Поедет ли Путин на саммит БРИКС в ЮАР? Что его беспокоит больше - опасность ареста за рубежом или переворота в России?