Нарвский музей представил новую экскурсию по уникальному зданию Нарвской больницы

В ходе экскурсии нарвитянам рассказали обо всех зданиях и отделениях больничного комплекса, а также об их истории. Безусловно, центральным и самым интересным объектом экскурсии стал старый корпус больницы, построенный в 1913 году по проекту тогдашнего архитектора Кренгольмской мануфактуры А. Владовского. Здание было посвящено 300-летию правления династии Романовых, правителей Российской империи.

Нарвская городская больница. Фото: Диана Харламова

Это было одно из самых модных больничных зданий в Эстонии, выполнено оно было в стиле модерн и до сих пор остается одним из самых красивых памятников архитектуры в Нарве. Здание пострадало во время Второй мировой войны, однако оно было восстановлено практически в первозданном виде. Пропала лишь часть элементов декора. В здании по-прежнему действует больница.

«Архитектура очень важна. Уникален тот факт, что вот уже 110 лет это здание используется по назначению, как больница. Думаю, немного найдется таких зданий. Иногда к нам приходят на экскурсии по Кренгольму, я показываю им фото этого здания Нарвской больницы, и люди удивляются, насколько оно красивое, потом идут сами посмотреть», - говорит Елена Шувалова.

Нарвская городская больница. Фото: Диана Харламова

Внутри самого здания, на первом и втором этажах, находится увлекательная выставка, посвященная истории развития медицины и всему Кренгольмскому архитектурному ансамблю. Выставка была создана больницей в сотрудничестве с Нарвским музеем, некоторые экспонаты тоже музейные. На выставке представлены фотографии, записи, старинные медицинские инструменты и многое другое.