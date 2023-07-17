Нарвский музей представил новую экскурсию по уникальному зданию Нарвской больницы

Лето в самом разгаре, а Нарвский музей не перестает радовать увлекательными экскурсиями. В субботу, 15 июля, нарвитянам была представлена абсолютно новая экскурсия по Нарвской больнице, которая была приурочена к 110-летию одного из ее зданий.
По словам гида-руководителя программ Елены Шуваловой, инициатива создания экскурсии исходила от руководства больницы. Целью экскурсии было ознакомить нарвитян и гостей города с комплексом зданий, которые относятся к Нарвской больнице, рассказать их историю.
В ходе мероприятия участники смогли узнать, что история нарвской медицины берет свое начало еще в 17 веке и именно в районе Кренгольма. С появлением в 19 веке мануфактуры Кренгольмом стала называться огромная территория, на которой расположился целый город. Он не был частью Нарвы, а являлся абсолютно самостоятельной единицей.
Даже губернии были разными – Кренгольм входил в Эстляндскую губернию, Нарва – в Петербургскую. Все необходимые для производства и работников учреждения находились в этой части города, была и своя больница. А с момента возникновения акционерного общества «Товарищество Кренгольмской мануфактуры» в 1857 году была создана новая медицинская структура – фабрично-заводская медицина.
Именно эта медицина на протяжении всех лет развивается и эволюционирует, чтобы прийти к такому виду, в котором мы видим ее сейчас. Экскурсовод рассказала много интересных фактов о развитии медицины в Нарве и ее особенностях. Так, например, в 17 веке акушерство в городе было настолько развитым, а местные акушерки - настолько профессиональными, что их иногда вызывали даже в Петербург.
Шувалова рассказала, что для того, чтобы подготовить такую экскурсию, пришлось изучить достаточно много материала. «Это был коллективный труд, которым занимались как коллеги из научного отдела, так и гиды», - пояснила она.
В ходе экскурсии нарвитянам рассказали обо всех зданиях и отделениях больничного комплекса, а также об их истории. Безусловно, центральным и самым интересным объектом экскурсии стал старый корпус больницы, построенный в 1913 году по проекту тогдашнего архитектора Кренгольмской мануфактуры А. Владовского. Здание было посвящено 300-летию правления династии Романовых, правителей Российской империи.
Это было одно из самых модных больничных зданий в Эстонии, выполнено оно было в стиле модерн и до сих пор остается одним из самых красивых памятников архитектуры в Нарве. Здание пострадало во время Второй мировой войны, однако оно было восстановлено практически в первозданном виде. Пропала лишь часть элементов декора. В здании по-прежнему действует больница.
«Архитектура очень важна. Уникален тот факт, что вот уже 110 лет это здание используется по назначению, как больница. Думаю, немного найдется таких зданий. Иногда к нам приходят на экскурсии по Кренгольму, я показываю им фото этого здания Нарвской больницы, и люди удивляются, насколько оно красивое, потом идут сами посмотреть», - говорит Елена Шувалова.
Внутри самого здания, на первом и втором этажах, находится увлекательная выставка, посвященная истории развития медицины и всему Кренгольмскому архитектурному ансамблю. Выставка была создана больницей в сотрудничестве с Нарвским музеем, некоторые экспонаты тоже музейные. На выставке представлены фотографии, записи, старинные медицинские инструменты и многое другое.
Экскурсия по Нарвской больнице продолжится до конца лета и будет проходить каждую субботу на русском и эстонском языках. Последняя экскурсия запланирована на 26.08, а билеты можно приобрести здесь. Нарвский музей с нетерпением ждет всех желающих больше узнать об истории города и посетить уникальное и невероятное по своей красоте здание Нарвской больницы.