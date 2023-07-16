Дежурного врача ЭМО обвинили в халатности: что на самом деле произошло в тот день и почему пациента отправили домой?

В соцсетях распространяется пост с критикой отделения экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы. В посте дежурного врача обвиняют в том, что он кричал на нуждающегося в помощи человека и отказался оказать помощь. Не остался без внимания и тот факт, что якобы нуждавшийся в помощи человек находился в состоянии сильного опьянения, при этом употреблял он не только алкоголь, но и наркотики. В больнице рассказали, что на самом деле произошло в тот день.
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В ЭМО в Курессаареской больнице обратился человек, который в то же самое время вел прямую трансляцию в TikTok. Наблюдавший за эфиром Лаури Кауниссаар написал в соцсетях пост о случившемся. «Человек спокоен, голова в крови, а сам он очень кроток: "Я прошу о помощи". Врач злится еще больше: "Уходите сейчас же, или я вызову полицию"…» - описывает произошедшее в посте Кауниссаар.