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Дежурного врача ЭМО обвинили в халатности: что на самом деле произошло в тот день и почему пациента отправили домой?

Марили Кескюла
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Человеку, который перепил и употребил наркотики не место в ЭМО, если для этого нет показания - глубокой потери сознания. Что касается раны голову, с этим пациент должен был обратиться в травмпункт.
Человеку, который перепил и употребил наркотики не место в ЭМО, если для этого нет показания - глубокой потери сознания. Что касается раны голову, с этим пациент должен был обратиться в травмпункт. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

В соцсетях распространяется пост с критикой отделения экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы. В посте дежурного врача обвиняют в том, что он кричал на нуждающегося в помощи человека и отказался оказать помощь. Не остался без внимания и тот факт, что якобы нуждавшийся в помощи человек находился в состоянии сильного опьянения, при этом употреблял он не только алкоголь, но и наркотики. В больнице рассказали, что на самом деле произошло в тот день.

В ЭМО в Курессаареской больнице обратился человек, который в то же самое время вел прямую трансляцию в TikTok. Наблюдавший за эфиром Лаури Кауниссаар написал в соцсетях пост о случившемся. «Человек спокоен, голова в крови, а сам он очень кроток: "Я прошу о помощи". Врач злится еще больше: "Уходите сейчас же, или я вызову полицию"…» - описывает произошедшее в посте Кауниссаар.

Больница сделала официальное заявление, в котором рассказала, что на самом деле произошло в тот день. Выяснилось, что пациент насмехался над врачом, и в то же время сам разговаривал по телефону, мешая работе ЭМО.

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