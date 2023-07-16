Дежурного врача ЭМО обвинили в халатности: что на самом деле произошло в тот день и почему пациента отправили домой?

Человеку, который перепил и употребил наркотики не место в ЭМО, если для этого нет показания - глубокой потери сознания. Что касается раны голову, с этим пациент должен был обратиться в травмпункт.

В соцсетях распространяется пост с критикой отделения экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы. В посте дежурного врача обвиняют в том, что он кричал на нуждающегося в помощи человека и отказался оказать помощь. Не остался без внимания и тот факт, что якобы нуждавшийся в помощи человек находился в состоянии сильного опьянения, при этом употреблял он не только алкоголь, но и наркотики. В больнице рассказали, что на самом деле произошло в тот день.