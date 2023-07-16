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ФОТО ⟩ Необходимая для России западная сельхозтехника поступает в страну через Эстонию

Арвед Брейдакс
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Фото: Arved Breidaks

В то время как Россия блокирует экспорт украинского зерна, через пограничный пункт Койдула в РФ постоянно отправляется новенькая сельскохозяйственная техника, чтобы восточный сосед смог без проблем собрать свой урожай вовремя.

«Почему через Койдула в Россию движется столько зерновых комбайнов? За последний месяц очень много раз видел такое, хотя границы должны быть закрыты, - задался вопросом предприниматель из Сетомаа. - Это ненормально. Мы якобы воюем, но позволяем им провозить через нашу границу сельскохозяйственную технику».

В воскресенье утром в зоне ожидания на пограничном пункте Койдула стояли четыре комбайна Claas Lexion 8800, предназначенные для отправки в Россию. Эта модель - один из лучших комбайнов, выпускаемых немецкой компанией.

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