ФОТО ⟩ Необходимая для России западная сельхозтехника поступает в страну через Эстонию

«Почему через Койдула в Россию движется столько зерновых комбайнов? За последний месяц очень много раз видел такое, хотя границы должны быть закрыты, - задался вопросом предприниматель из Сетомаа. - Это ненормально. Мы якобы воюем, но позволяем им провозить через нашу границу сельскохозяйственную технику».