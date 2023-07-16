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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Несколько сотен хуторов по всей Эстонии открыли свои двери для всех желающих

Уве Гнадентайх
, журналист
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В этом году проходит девятый День открытых хуторов, в рамках которого вчера и сегодня почти 360 хуторов открыли свои двери для посетителей.

Впервые в Дне открытых хуторов принимают участие 76 хозяйств.

Лошадей можно увидеть примерно на 25 фермах, страусов - на трех. Альпак можно увидеть как минимум на семи фермах. Домашний скот и птиц можно увидеть примерно на трети ферм, а молочное производство - примерно на 20 фермах.

Не менее 37 участвующих хозяйств занимаются пчеловодством. Декоративным садоводством занимаются около 50 хозяйств. Пермакультура представлена не менее чем в 12 садах. Насчитывается около 25 производителей алкоголя (вина, сидра, пива, джина).

Также в Дне открытых хуторов приняло участие несколько музеев и два профессиональных учебных заведения сельскохозяйственного профиля.

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