Эстонское гражданство за два месяца предоставлено 28 имеющим судимости за преступления

Четыре человека из этих 28 не имели гражданства и не родились в Эстонии, они прибыли в Эстонию маленькими детьми со своими родителями. Два человека родились в России, один на Украине и один в Туркменистане. Один человек родился в Германии и на момент подачи заявления на получение гражданства был гражданином России, но был освобожден от российского гражданства до получения эстонского гражданства.

Трое из 28 человек родились в Эстонии, они также были гражданами России на момент подачи заявления на получение гражданства, но были освобождены от российского гражданства до получения эстонского гражданства.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что из 28 человек, получивших гражданство, 11 предложений о предоставлении гражданства были направлены в Государственную канцелярию в виде исключения весной и летом 2022 года, но правительство решило не обсуждать этот вопрос предоставления им гражданства, и эти проекты находились

в Госканцелярии свыше года. По этой причине с лета прошлого года МВД больше не направляло в Госканцелярию предложения о предоставлении гражданства в виде исключения, а сохраняло их на рассмотрении у себя в МВД.

«Таким образом, заявления о предоставлении гражданства Эстонии 28 человек находятся на рассмотрении более года и трех месяцев, что составляет менее двух исключительных решений о предоставлении гражданства в месяц, если бы они принимались в порядке очереди», - пояснил Ляэнеметс.