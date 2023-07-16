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На авиашоу в Финляндии разбился самолет, пилот погиб

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Benoit Tessier

Сегодня днем в финском городе Коувола в результате несчастного случая погиб пилот. Самолет упал в лесу неподалеку от аэродрома.

По данным полиции, самолет принимал участие в авиашоу, организованном Авиационной ассоциацией региона Коувола. Несчастный случай произошел сегодня днем около 14:00.

Полиция сообщила, что непосредственной опасности для зрителей нет, и никто из них в результате аварии не пострадал.

Ежегодное авиашоу проводится в Коувола уже 20 лет.

Организатор мероприятия Ристо Йокинен отказался комментировать происшествие, но кратко сообщил, что после аварии мероприятие было приостановлено. По словам Йокинена, на авиашоу присутствовало несколько сотен человек.

Один из очевидцев происшествия рассказал YLE, что самолет совершал демонстрационный полет, во время которого пилот выполнял различные фигуры в воздухе.

«Пилот начал снижаться. Затем раздался взрыв», - сказал очевидец.

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