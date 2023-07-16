Полиция Нью-Йорка 10 лет искала серийного убийцу. Подозреваемого арестовали по ДНК на пицце

Коробка с остатками пиццы помогла прокурорам выстроить обвинение Фото: Reuters

В феврале 2022 года Харрисон сформировал межведомственную целевую группу для расследования убийств в Гилго-Бич. Помимо местных полицейских в нее вошли полиция штата Нью-Йорк и ФБР.

В деле против Хойерманна были использованы записи с вышек телефонной связи, а также счета по кредитным картам и за мобильные телефоны, по которым следователи выявили, что он находился в районе мест преступления во время их совершения.

Правоохранители уверены, что у обвиняемого были специальные «одноразовые» мобильные телефоны, по которым он звонил убитым женщинам, а потом он от этих телефонов избавлялся.

Кроме того они считают, что Хойерманн воспользовался личными телефонами своих жертв, Брейнард-Барнс и Бартелеми, чтобы проверить их голосовую почту, а также сделать несколько звонков издевательского характера родственникам женщин уже после их исчезновения.

Еще одной зацепкой в деле был зеленый автомобиль типа пикап, замеченный свидетелем в окрестностях места преступления. Позже власти выяснили, что Хойерманн водил зеленый пикап, зарегистрированный на его брата, а его внешность соответствовала описанию очевидца, сообщает CNN.

Следователи утверждают, что за последний год Хойерманн более 200 раз вводил в поисковик еще одного «одноразового» телефона конкретизированные запросы, касающиеся серийных убийц и расследования убийств на Лонг-Айленде.

По словам Тирни, на компьютере Хойерманна также были обнаружены «порно с пытками» и «изображения жестокого обращения и убийства женщин».