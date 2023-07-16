Утилизация вакцин от коронавируса будет стоить европейцам миллиарды евро

В Европе списываются сотни миллионов доз неиспользованных и просроченных коронавирусных вакцин, причем в Эстонии в этом году было списано более 700 000 тысяч доз.
По данным Politico, например, только в Германии, крупнейшей экономике Европы, в прошлом году и в первом квартале этого года было утилизировано в общей сложности 83 миллионов доз коронавирусных вакцин, что обошлось налогоплательщикам примерно в 1,6 миллиарда евро. В то же время на их складах до сих пор хранится 120 миллионов доз, срок годности которых истекает в этом году, при этом в последние месяцы в Германии проводится всего несколько сотен вакцинации в неделю. Таким образом, общие убытки от утилизации вакцин могут составить около 4 миллиардов евро.
В Эстонии в первом полугодии этого года было списано или находится в процессе списания 728 000 доз вакцин от COVID-19. «В денежном выражении это количество составляет 15,4 миллиона евро», - заявил советник по коммуникациям Министерства социальных дел Неэме Райдвере.
По его словам, на конец июня на складе Больничной кассы находилось 732 тысяч доз вакцин от COVID-19, срок годности которых истекает в конце февраля 2024 года. «Сколько их будет использовано, в том числе в качестве пожертвований другим странам, предсказать невозможно. Пока Эстония успела передать в общей сложности около 641 000 доз», - сказал Раудвере.
В первом полугодии этого года в Эстонии было сделано всего 11 000 защитных инъекций против COVID-19. «Однако за последние шесть месяцев прошлого года этот показатель был в десять раз выше - более 110 000 инъекций, - сказал он. - В предстоящий сезон заболеваний продолжается вакцинация пожилых людей и лиц из групп риска. Охват людей старше 60 лет второй ревакцинацией составляет около 20 процентов, а старше 80 лет - около 24 процентов. Только один процент людей в возрасте старше 80 лет дошел до третьей бустерной дозы, но и она была рекомендована только с весны этого года».
На ближайшие четыре года у Эстонии заключен с Европейским союзом договор о совместных закупках, согласно которому она должна получить около 239 000 доз вакцины от COVID-19, адаптированной к новым штаммам, если они появятся. Согласно первоначальному договору, в этом году Эстония должна была закупить 1,3 миллиона доз.
«Следует признать, что цена за дозу не может быть раскрыта, это может сделать только производитель вакцины. Согласно договору о закупках вакцин, стороной которого была Эстония, цена вакцин является конфиденциальной коммерческой информацией», - добавил Раудвере.
В конце мая Европейская комиссия и американский фармацевтический гигант Pfizer объявили, что после напряженных переговоров стороны договорились о сокращении поставок вакцин. Pfizer обязалась распределить ранее согласованные с ЕС поставки вакцин в объеме 450 миллионов штук на следующие четыре года.
Предыдущее соглашение, подписанное в 2021 году, первоначально предусматривало поставку 900 миллионов доз вакцины с опционом еще на 900 миллионов доз. В итоге было поставлено в общей сложности 1,1 миллиарда мРНК-вакцин, что, согласно опубликованному в Financial Times прайс-листу, может стоить в общей сложности 21,5 миллиарда евро.