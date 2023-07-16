Утилизация вакцин от коронавируса будет стоить европейцам миллиарды евро

По данным Politico, например, только в Германии, крупнейшей экономике Европы, в прошлом году и в первом квартале этого года было утилизировано в общей сложности 83 миллионов доз коронавирусных вакцин, что обошлось налогоплательщикам примерно в 1,6 миллиарда евро. В то же время на их складах до сих пор хранится 120 миллионов доз, срок годности которых истекает в этом году, при этом в последние месяцы в Германии проводится всего несколько сотен вакцинации в неделю. Таким образом, общие убытки от утилизации вакцин могут составить около 4 миллиардов евро.

В Эстонии в первом полугодии этого года было списано или находится в процессе списания 728 000 доз вакцин от COVID-19. «В денежном выражении это количество составляет 15,4 миллиона евро», - заявил советник по коммуникациям Министерства социальных дел Неэме Райдвере.

По его словам, на конец июня на складе Больничной кассы находилось 732 тысяч доз вакцин от COVID-19, срок годности которых истекает в конце февраля 2024 года. «Сколько их будет использовано, в том числе в качестве пожертвований другим странам, предсказать невозможно. Пока Эстония успела передать в общей сложности около 641 000 доз», - сказал Раудвере.