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Яблоку негде упасть: в самый жарки день месяца жители столицы массово уехали на пляж

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Сегодня на Эстонию обрушилась жара, которая привлекла многих жителей Таллинна на пляж принимать солнечные ванны.

Синоптик Каир Кийтсак сообщил вчера в социальных сетях, что сегодня, скорее всего, будет самый жаркий день июля.

«Температура воздуха поднимется значительно выше 25 градусов Цельсия, местами до 30 градусов. Тропическая воздушная масса придет к нам из Центральной Европы. Скорее всего, это будет самый жаркий день месяца», - написал Кийцак. Он добавил, что во второй половине дня облачность с островов будет увеличиваться в связи с приближением холодного фронта с моря, что повысит вероятность ливней и гроз.

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