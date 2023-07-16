Яблоку негде упасть: в самый жарки день месяца жители столицы массово уехали на пляж

Синоптик Каир Кийтсак сообщил вчера в социальных сетях, что сегодня, скорее всего, будет самый жаркий день июля.

«Температура воздуха поднимется значительно выше 25 градусов Цельсия, местами до 30 градусов. Тропическая воздушная масса придет к нам из Центральной Европы. Скорее всего, это будет самый жаркий день месяца», - написал Кийцак. Он добавил, что во второй половине дня облачность с островов будет увеличиваться в связи с приближением холодного фронта с моря, что повысит вероятность ливней и гроз.