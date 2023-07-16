Кальюлайд: не исключено, что в будущем в Эстонии будет постоянная бригада НАТО

«Так что в этом смысле министр обороны Эстонии абсолютно прав, что если говорить об этом как о теоретической возможности, то Эстония будет вынуждена построить еще один военный городок и полигон, или, во всяком случае, значительно расширить условия обучения, что действительно дорого и очень сложно», - добавил Кальюлайд.

«Но да, позиция Литвы заключается в том, что оборона страны может быть организована эффективно, если бойцы и техника находятся в Литве и они не вынуждены в экстренных случаях ввозить их в Литву, поскольку это неизбежно влечет за собой определенный риск, так как противник знает, что нужно вводить дополнительные войска, и может попытаться всячески этому помешать», - сказал Кальюлайд.

В то же время он назвал популистским мнение, что в Эстонии должна постоянно присутствовать британская бригада. По мнению Кальюлайда, Великобритания к этому не готова, так как сама нуждается в увеличении как численности бойцов, так и вооружения. Это также стало бы для Эстонии серьезным вызовом. В то же время Кальюлайд не исключил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации в области безопасности идея постоянного пребывания британской бригады в Эстонии будет пересмотрена.

По мнению Кальюлайд, это, безусловно, означало бы для Эстонии значительные дополнительные обязательства и расходы, а обществу пришлось бы смириться с тем, что произойдут серьезные изменения и реорганизация страны.