Кальюлайд: не исключено, что в будущем в Эстонии будет постоянная бригада НАТО

Член Комиссии Рийгикогу по государственной обороне Раймонд Кальюлайд в интервью ERR заявил, что в случае ухудшения ситуации с безопасностью может возникнуть необходимость найти деньги для размещения в Эстонии дополнительной бригады солдат НАТО на постоянной основе.
Министр обороны Ханно Певкур сказал в среду в Вильнюсе ERR, что присутствие в Эстонии бригады на постоянной основе потребует строительства инфраструктуры и расширения полигонов, а также строительство новых. В то же время эстонское общество пока не готово обсуждать возможность строительства еще одного Нурсипалу, который был бы в два раза больше. Латвия и Литва, напротив, планируют разместить на своей территории дополнительные подразделения союзников на постоянной основе. По словам Раймонда Кальюлайда, у постоянной бригады более сложная история.
«Первоначальная позиция литовского правительства заключалась в том, что было бы достаточно, если бы существовала четкая договоренность о подразделении или подразделениях германских вооруженных сил, которые в случае необходимости будут введены в Литву для укрепления обороны страны. Это, в свою очередь, было оспорено членами Комитета по национальной обороне Сейма Литвы, которые заявили: соглашение с немцами означает, что немецкое подразделение должно быть размещено в Литве на постоянной основе. Это вызвало в Литве серьезные разногласия как между парламентом и правительством, так и между Литвой и Германией. Немецкий посол в Литве сделал очень резкое заявление в адрес литовцев. И вот теперь Германия действительно объявила, что это подразделение будет размещено в Литве на постоянной основе, но при условии, что Литва, конечно, создаст всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы немецкие солдаты могли постоянно находиться и тренироваться в Литве», - сказал Калюляйд в интервью ERR.
«Так что в этом смысле министр обороны Эстонии абсолютно прав, что если говорить об этом как о теоретической возможности, то Эстония будет вынуждена построить еще один военный городок и полигон, или, во всяком случае, значительно расширить условия обучения, что действительно дорого и очень сложно», - добавил Кальюлайд.
«Но да, позиция Литвы заключается в том, что оборона страны может быть организована эффективно, если бойцы и техника находятся в Литве и они не вынуждены в экстренных случаях ввозить их в Литву, поскольку это неизбежно влечет за собой определенный риск, так как противник знает, что нужно вводить дополнительные войска, и может попытаться всячески этому помешать», - сказал Кальюлайд.
В то же время он назвал популистским мнение, что в Эстонии должна постоянно присутствовать британская бригада. По мнению Кальюлайда, Великобритания к этому не готова, так как сама нуждается в увеличении как численности бойцов, так и вооружения. Это также стало бы для Эстонии серьезным вызовом. В то же время Кальюлайд не исключил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации в области безопасности идея постоянного пребывания британской бригады в Эстонии будет пересмотрена.
По мнению Кальюлайд, это, безусловно, означало бы для Эстонии значительные дополнительные обязательства и расходы, а обществу пришлось бы смириться с тем, что произойдут серьезные изменения и реорганизация страны.
«Вопрос о том, будет ли это конкретное подразделение из Великобритании переброшено в Эстонию на постоянной основе, не такой уж черно-белый, - сказал Кальюлайд. - Я думаю, что если ситуация с безопасностью будет ухудшаться и дальше, то на уровне НАТО снова встанет более широкий вопрос о том, как еще больше укрепить границу между НАТО и Россией. Ведь ее нужно рассматривать в целом, начиная с крайнего севера Норвегии и Финляндии, до самых южных рубежей. Тогда будет более широкое обсуждение, но да, я не исключаю, что мы к этому придем».