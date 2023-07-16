ВИДЕО ⟩ Найдено эффективное средство от испанского слизня – его естественный враг

Не исключено, что этот гигант, распространенный и в других странах, окажется естественным врагом испанского слизня в Эстонии, возможно, именно с его помощью удастся положить конец распространению чужеродного вида. Официально этот вид не упоминается ни в одном из планов борьбы с испанским слизнем в Эстонии.

На сайте slughelp.com в качестве естественного врага испанского слизня описывается большой придорожный слизень, который также обитает в нашей стране. Вырастает до 20 см в длину и является самым крупным слизнем в Эстонии, причем всеядным. Он питается как яйцами испанского слизня, так и им самим. Однако что радует его в саду, так это разнообразие меню: мертвые растения и грибы, а также другие слизни. Они являются легкой добычей для этого настоящего спринтера, который может передвигаться со скоростью до 15 сантиметров в минуту.