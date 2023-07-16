На следующей неделе в Эстонии будет похолодание

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер юго- западный и западный, 5-11 м/с, порывами 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, днем 17-23 градуса тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10-16, днем 17-21 градус тепла.