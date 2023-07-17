Конфликт в магазине Таллинна: охранник выиграл суд у посетителя, но компенсация стала причиной новой ссоры

В позапрошлом году Пеэтер-Кристиан Кивистик, работавший охранником в таллиннском торговом центре Solaris, подал в суд на клиента, которого он просил носить маску в торговом центре во время коронаограничений. Однако 84-летний Юри Пуханг отказался соблюдать правила внутреннего распорядка торгового центра и вместо этого начал снимать охранника на видео. Позже посетитель разместил видео в соцсетях, где они зажили собственной жизнью. Пуханг утверждал, что охранник Кивистик на него напал.

Дело закончилось тем, что Пеэтер-Кристиан Кивистик нанял своим представителем Роберта Сарва и подал на Пуханга в суд. Судебные разбирательства длились несколько лет, и дело дошло до Госсуда.

Госсуд постановил, что охраннику, ставшему жертвой провокации, должна быть присуждена компенсация.

Хотя можно было бы подумать, что решение суда помогло разрешить конфликт, на самом деле этого не произошло.

«Катрин, вы поняли? Суд присудил мне компенсацию, и он делает переводы, но добавляет к ним совершенно непристойные вещи», - говорит Кивистик, работавший охранником и, по его словам, испытывавший годами как травлю в соцсетях, так и нервное напряжение, связанное с судебным разбирательством.

Переводы Юри Пуханга с пояснениями. Фото: Peeter-Christian Kivistik

«Он пишет к переводам, что присылает мне деньги на колбасу. Как это возможно, что Госсуд принял решение, а человек его абсолютно не уважает? Я даже вернул ему деньги и добавил к переводу, что колбаса мне не нужна и я стал веганом», - вышел из себя Кивистик.

Кивистик вернул «деньги на колбасу». Фото: Peeter-Christian Kivistik

Юри Пуханг отвечает на звонок ведущей Kuuuurija в довольно сварливом настроении и говорит, что не хочет давать какой-либо комментарий.

«Вы продажный журналист, и вы выполняете заказную работу!» - заявляет Пуханг. Когда журналист спрашивает, есть ли у него доказательства этого, Пуханг отвечает: «Конечно нет, но, наверное, Роберт Сарв заплатил вам за эти статьи!»

А имя Кивистика особенно нервирует пожилого человека, и он добавляет, что он больше не намерен комментировать прессе какие-либо свои действия.

Назваченный судом перевод Пуханга, в посянении указано, что это «на колбасу». Фото: Peeter-Christian Kivistik

Пояснение Пуханга к переводу: «Надеюсь, вы еще живы и не умерли от голода. Сможете купить себе хлеба, если на колбасу не хватит. Что поделать». Фото: Peeter-Christian Kivistik

Фото: Peeter-Christian Kivistik