Гедли Туги завоевала серебро на чемпионате Европы

Туги, которая в этом сезоне на соревнованиях постоянно фиксировала не менее 58 метров и установила личный рекорд 60,65, вышла в финал с надеждой на медаль.

Это было обосновано: во-первых, эстонка уступала только финке Анни-Линнеа Аланен (62,45) и гречанке Элине Ценгко (61,52), во-вторых, на проведенной два дня назад квалификации, Гедли Туги (59,99) также опередили лишь Аланен (60,37) и Ценгко (61,52).

Однако финальные соревнования прошли для эстонки не слишком гладко. Первая попытка не удалась, результат не засчитали. Во второй попытке стало лучше: результат 54,72, что принесло пятое место. В третьей попытке результат оказался 53,76.

В четвертой попытке Туги вошла в медальный поединок – она метнула копье на 57,62 и заняла второе место. Перед ней шла уже знакомая Ценгко (59,24), а сразу за ней - Аланен (56,67

В пятой попытке ни одна из спортсменок результат не улучшила.

В финале полька Малгожата Маслак попыталась выбить Гедли Туги из конкуренции, но безуспешно, ее результат составил лишь 51,17. Аланен также не улучшила результат. Туги, которая уже обеспечила себе второе место, в финале повторила судьбу своей первой попытки – метнула неудачно и результат не засчитала.

Хотя позже в телетрансляции можно было увидеть разочарованную эстонку, Туги все же выиграла третью чемпионскую медаль в своей карьере. Ранее в ее копилке были бронзовые медали чемпионатов Европы U18 и U20.

«Серебро лучше бронзы, следующая должна быть золотая медаль, — коротко прокомментировала Гедли Туги, но в интервью с ERR добавила, – первая эмоция — я немного расстроена. Золотую медаль вручили за весьма простой результат, я знаю, что была на это способна. Но медаль есть медаль, и тут можно многому поучиться».