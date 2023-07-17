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Не хватает рабочих рук: отечественные овощи становятся все более дефицитными

Rus.Postimees
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Овощи.
Овощи. Фото: Mailiis Ollino

Овощей в Эстонии выращивают все меньше и меньше, потому что на сельскохозяйственных предприятиях не хватает рабочих рук, передает ERR.

Преподаватель овощеводства Эстонского университета естественных наук Прийт Пылдма подтвердил, что отечественные овощи становятся дефицитными: «Мы сможем есть овощи до тех пор, пока их можно будет импортировать из других регионов».

В настоящее время овощи упаковывают, например, в фирме Salvest, менеджер по закупкам и логистики которой Таави Ыун полагает, что овощей выращивают меньше, так как нет людей, которые будут их собирать. «Выращивать могут и хотят многие, но собирать урожай в контексте нехватки рабочей силы сложно», - сказал он.

По словам Ыуна, сейчас предприятие вынуждено закупать огурцы в Германии, их импорт из-за рубежа обходится дороже, что также влияет на цену продукта.

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