Не хватает рабочих рук: отечественные овощи становятся все более дефицитными

Преподаватель овощеводства Эстонского университета естественных наук Прийт Пылдма подтвердил, что отечественные овощи становятся дефицитными: «Мы сможем есть овощи до тех пор, пока их можно будет импортировать из других регионов».

В настоящее время овощи упаковывают, например, в фирме Salvest, менеджер по закупкам и логистики которой Таави Ыун полагает, что овощей выращивают меньше, так как нет людей, которые будут их собирать. «Выращивать могут и хотят многие, но собирать урожай в контексте нехватки рабочей силы сложно», - сказал он.