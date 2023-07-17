Гуннар Клеттенберг выиграл тартуский Гран-при по верховой езде

В соревнованиях с призовым фондом более 10 000 евро в общей сложности было дано 420 стартов, а лучшие определялись в 15 соревновательных классах. Погода благоприятствовала участникам соревнований, а день открытых хуторов, участницей которых стала и конноспортивная база, добавил зрителей.

В пятницу стартовали юниорские соревнования по конкуру, высота препятствий до 70 сантиметров, а затем дошли и до большей высоты. В субботу соревнования вновь проводились на плацу, а уже вечером были проведены дерби в двух классах.

«Зрелищные соревнования по дерби организуются редко, так как требуют много места и лошадей, иначе обученных», — сказал Энно Пилле, директор соревнований.

В кроссе на 1,5 км победил Эркки Хыйм на лошади Ролекс.

Соревнования ветеранов, проведенные в субботу вечером, стали довольно необычными: некоторые бывшие спортсмены не садились в седло уже двадцать лет. Победителем стал Урмас Томпс - конник, который 30 лет назад участвовал в первом этапе Кубка мира по конному спорту в Эстонии, проходившем в Ихасте.

Воскресный день начался с преодоления препятствий высотой 100 сантиметров и джокеров, где одно из препятствий приносило больше очков. Затем последовали препятствия высотой 110 и 120 см, а затем кульминация соревнований – Гран-при Тарту, где высота препятствий составляет уже 135 сантиметров.

В конечном итоге это состязание стало поединком между Ханно Эллерманном и Гуннаром Клеттенбергом. Эллерманн получил четвертое место с лошадью Кристалло и второе место с лошадью Квинтано Грамина. Клеттенбергу его лошадь Хантер принесла бронзу, а кубок он выиграл на лошади по кличке Йоланда.