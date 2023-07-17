Анализ ⟩ Путин нашел замену Евгению Пригожину. Где сейчас сам Пригожин и что будет дальше?

Новость о том, что Евгению Пригожину нашли замену, появилась в минувший четверг у издания «Коммерсант». 13 июля президент России Владимир Путин приехал в Центр международной торговли, обошел выставку квантовых достижений и встретился с участниками Форума будущих технологий. Коресподент Андрей Колесников спросил у Путинуа о встрече с представителями ЧВК «Вагнер» 29 июня, то есть через пять дней после мятежа.