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Анализ ⟩ Путин нашел замену Евгению Пригожину. Где сейчас сам Пригожин и что будет дальше?

Анастасия Тидо
, журналист
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Фото: IGOR RUSSAK/REUTERS

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Новость о том, что Евгению Пригожину нашли замену, появилась в минувший четверг у издания «Коммерсант». 13 июля президент России Владимир Путин приехал в Центр международной торговли, обошел выставку квантовых достижений и встретился с участниками Форума будущих технологий. Коресподент Андрей Колесников спросил у Путинуа о встрече с представителями ЧВК «Вагнер» 29 июня, то есть через пять дней после мятежа.

Встреча президента Владимира Путина с журналистами на выставке 13 июдя 2023 г. 
Встреча президента Владимира Путина с журналистами на выставке 13 июдя 2023 г. Фото: скриншот
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