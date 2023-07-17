Вакансии есть: представителей каких профессий больше всего не хватает на рынке труда Эстонии?

Касса по безработице два раза в год составляет обзор рынка труда - барометр трудовой занятости. Исследование показывает, в каких профессиях наблюдается избыток и дефицит работников, а также в каких профессиях в настоящее время наблюдается баланс на рынке. Последний барометр показывает, что несколько сфер адаптировались к сегодняшней экономической ситуации, и рынок труда быстро реагирует на изменения, сообщила Касса по безработице.

Livia Laas. Фото: Erakogu/ Töötukassa

Руководитель отдела услуг Кассы по безработице Ливия Лаас упомянула профессию повара, которая уже давно входит в число профессий с большим дефицитом. «Сейчас работодателям уже не так сложно найти человека на эту должность - в секторе произошли различные потрясения, и несколько учреждений были вынуждены закрыть свои двери. В итоге это уменьшило количество предложений о работе на должность повара и уменьшило дефицит рабочей силы», - сказала она.

Недавнее исследование также показывает, что многолетняя работа по подготовке кадров для ИТ-специальностей начала приносить свои плоды и что в настоящее время в ИТ-секторе нет обычного, очень большого дефицита рабочей силы.