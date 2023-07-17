Вакансии есть: представителей каких профессий больше всего не хватает на рынке труда Эстонии?

Из исследования Кассы по безработице выясняется, что в ряде важных профессий наблюдается большая нехватка работников и не существует быстрых решений для заполнения этих вакансий.
Касса по безработице два раза в год составляет обзор рынка труда - барометр трудовой занятости. Исследование показывает, в каких профессиях наблюдается избыток и дефицит работников, а также в каких профессиях в настоящее время наблюдается баланс на рынке. Последний барометр показывает, что несколько сфер адаптировались к сегодняшней экономической ситуации, и рынок труда быстро реагирует на изменения, сообщила Касса по безработице.
Руководитель отдела услуг Кассы по безработице Ливия Лаас упомянула профессию повара, которая уже давно входит в число профессий с большим дефицитом. «Сейчас работодателям уже не так сложно найти человека на эту должность - в секторе произошли различные потрясения, и несколько учреждений были вынуждены закрыть свои двери. В итоге это уменьшило количество предложений о работе на должность повара и уменьшило дефицит рабочей силы», - сказала она.
Недавнее исследование также показывает, что многолетняя работа по подготовке кадров для ИТ-специальностей начала приносить свои плоды и что в настоящее время в ИТ-секторе нет обычного, очень большого дефицита рабочей силы.
Барометр трудовой занятости также дает хорошее представление о специфике уездов. Так, Лаас приводит пример, что если в сфере услуг в Ида-Вирумаа есть баланс, то в Южной Эстонии не хватает работников сферы обслуживания. «В нескольких уездах уже произошли сокращения в деревообрабатывающем секторе, в то время как по-прежнему есть необходимость в большем количестве работников в металлургической промышленности. С точки зрения уезда, Ида-Вирумаа и уезды Южной Эстонии переживают большие изменения на рынке труда», - объясняет она.
Довольно сложно найти работу в сферах, где произошла автоматизация. По мере развития ИТ многие офисные рабочие места становятся теми, где люди нужны все меньше и меньше. Так, например, работодатели не испытывают больших трудностей с поиском помощников по вводу данных и офисных работников. Кроме того, конкуренция выше в профессиях, где произошли изменения в сфере образования и обучения и где академическое образование не так важно, как было много лет назад: дизайнеры интерьеров, декораторы, репортеры-журналисты-редакторы порталов.
На другом конце барометра трудовой занятости - в списке профессии, где работодателям трудно найти людей, есть профессии, требующие более длительного обучения. «Существует большая нехватка рабочих на нескольких важных должностях, и нет быстрых решений для заполнения этих должностей. Так затруднен поиск врачей-специалистов, учителей, работников по уходу, медсестер», - сказала Лаас, отметив, что, хотя инновации являются решением во многих профессиях, в случае этих профессий трудно найти быстрые решения и помощь от инноваций.
«Однако хорошо, что вырос интерес, например, к профессии врача и фармацевта. Если в прошлом году на фармацевтические и медицинские факультеты Тартуского университета было принято меньше студентов, чем было предложено учебных мест, в этом году картина улучшилась, особенно в обучении на фармацевта», - добавила Лаас.