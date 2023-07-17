Эгерт Йыэсаар вошел в топ-10 на парачемпионате мира по легкой атлетике в Париже

На соревновании по метанию диска в классах F43, F44, F62, F64 лучший показатель представителя Эстонии был зафиксирован в четвертой попытке (49.88). К тому же Йыэсаар установил и свой лучший показатель сезона.

Двойную победу одержали американцы: золото у Дэвида Блэйра (60.36), серебро у Джереми Кэмпбелла (60.33); бронза у представителя Великобритании Дэна Грэйвса (57.92).

«Шестое место, завоеванное в сильной конкуренции — хорошо, но удовлетвориться этим результатом нельзя, потому что цель была увеличить длину броска на 2-3 метра. Эта цель не была достигнута, — сказал Йыэсаар. - Следующая цель — как можно больше соревноваться во второй половине сезона и установить новый личный рекорд».

В мае, на этапе Гран-при, проходившем в Нотвилле (Швейцария), Йыэсаар метнул диск на расстояние 48.53, обеспечив себе тем самым пропуск на Паралимпийские игры следующего года в Париже. Спустя несколько недель он улучшил свой результат на один метр на чемпионате Эстонии по параспорту в Тарту – 49.53. В классе F44 норма для Паралимпийских игр составляет 40 метров.

Личный рекорд Йыэсаара был установлен в сентябре 2020 года – на соревнованиях, проводившихся на стадионе Турба он метнул диск на 52ю25 м.