Главная гонка Эстонии: зрителям приготовиться!

Зрителям мероприятия следует учесть, что охранники имеют право при необходимости осмотреть их сумки и карманы. Тех, кто откажется проходить проверку, к трассе не пустят.

«Также охранники вправе не пустить на ралли зрителей, имеющих при себе запрещенные предметы, и попросить людей, не соблюдающих правила поведения и безопасности, покинуть места для зрителей и участки вдоль трассы», – подчеркнул Кристьян Саарик, начальник охраны G4S – крупнейшего охранного партнера Rally Estonia.

С четверга по воскресенье

20–23 июля повод для радости найдется и у взрослых, и у детей, интересующихся ралли. Service Park, штаб соревнования и медиацентр, как и в прошлом году, находятся в Раади неподалеку от Эстонского национального музея, а подиум установят в Тарту на Ратушной площади, где в четверг, 20 июля, и будет дан старт на церемонии открытия, за которой последует первый спецучасток.

В пятницу, 21 июля, гонки будут проходить в основном в Пейпсивеэре. В субботу и воскресенье (22–23 июля) асов ралли ждут спецучастки в южной Эстонии, а в воскресенье днем лучшие поднимутся на подиум на Ратушной площади.