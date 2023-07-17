Через несколько дней наступит долгожданное событие для фанатов ралли: по дорогам южной Эстонии промчатся автомобили участников WRC Rally Estonia 2023. Уже четвертый год к нам приезжают асы мира гонок, чтобы помериться силами на извилистых дорогах волостей Тарту, Отепя, Элва, Канепи, Камбья, Пейпсияэре, Муствеэ и Кастре.
Главная гонка Эстонии: зрителям приготовиться!
Зрителям мероприятия следует учесть, что охранники имеют право при необходимости осмотреть их сумки и карманы. Тех, кто откажется проходить проверку, к трассе не пустят.
«Также охранники вправе не пустить на ралли зрителей, имеющих при себе запрещенные предметы, и попросить людей, не соблюдающих правила поведения и безопасности, покинуть места для зрителей и участки вдоль трассы», – подчеркнул Кристьян Саарик, начальник охраны G4S – крупнейшего охранного партнера Rally Estonia.
С четверга по воскресенье
20–23 июля повод для радости найдется и у взрослых, и у детей, интересующихся ралли. Service Park, штаб соревнования и медиацентр, как и в прошлом году, находятся в Раади неподалеку от Эстонского национального музея, а подиум установят в Тарту на Ратушной площади, где в четверг, 20 июля, и будет дан старт на церемонии открытия, за которой последует первый спецучасток.
В пятницу, 21 июля, гонки будут проходить в основном в Пейпсивеэре. В субботу и воскресенье (22–23 июля) асов ралли ждут спецучастки в южной Эстонии, а в воскресенье днем лучшие поднимутся на подиум на Ратушной площади.
Во имя безопасности зрителей, работников и организаторов ралли команда Rally Estonia составила правила, которые должны соблюдать все люди, находящиеся как на спецучастках, так и на местах для зрителей, на территории EXPO и Service Park, а также в Эстонском национальном музее и на его уличной территории.
Не берите это с собой!
Важно помнить, что организаторы не обязаны хранить изъятые запрещенные предметы, поэтому, отправляясь на ралли, оставьте дома следующие вещи:
Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки и записи звука, а также дроны. Использовать их могут только люди, имеющие соответствующее разрешение от организаторов. Запускать дроны в зоне запрета полетов, установленной на время мероприятия, строго запрещено! Дроны, запущенные без разрешения, полиция будет сбивать противодронным устройством, для устранения опасности запуска дронов они будут взяты на хранение как движимое имущество; запустивший дрон человек должен учитывать ответственность, применяемую в соответствии с правовыми актами. За возможный ущерб, причиненный при устранении запущенного без разрешения дрона, отвечает запустивший дрон человек.
Еда и всевозможные напитки в стеклотаре.
Наркотические, пиротехнические, легковоспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные, сильнопахнущие и прочие вещества с неопределенным составом
Холодное и огнестрельное оружие.
Большие спортивные сумки, чемоданы и другие крупногабаритные вещи, мешающие остальным зрителям.
G4S кратко приводит основные пять советов, которые стоит помнить зрителям ралли:
1. Следуйте сигналам охранников.
2. Паркуйте автомобиль в предусмотренном для этого месте.
3. Находитесь только на предусмотренной для публики территории.
4. Избегайте чрезмерного употребления алкоголя.
5. Для того чтобы перейти на другую сторону гоночной трассы, обратитесь за помощью к охранникам.
Также стоит помнить, что на территории ралли нельзя разводить огонь и использовать какие-либо пиротехнические средства и взрывчатые вещества.
Без письменного разрешения организатора нельзя готовить, сервировать и продавать еду, а также оказывать всевозможные прочие услуги и устраивать выставку.
Будьте внимательны за рулем
На территории ралли можно парковаться только на отмеченных организаторами парковочных зонах. Автомобили, припаркованные в неположенном месте, будут отбуксированы за счет их собственников. Следует строго соблюдать распоряжения организаторов дорожного движения и парковки.
Будет лучше, если на одном автомобиле приедет как можно больше любителей ралли, что поможет снизить общее число машин и, следовательно, вероятность возникновения пробок.
Как все увидеть?
В этом году вход на все территории для зрителей и спецучастки обеспечивает цифровой паспорт ралли, без которого к трассе не пустят.
Смотреть ралли можно только на предусмотренных организаторами и отмеченных соответствующим образом территориях для зрителей. Они указаны на картах спецучастков, на сайте www.rallyestonia.ee и в официальном журнале ралли.
После окончания заезда дорогу открывает завершающий автомобиль с зеленым проблесковым маячком. Между двумя заездами спецучасток не открывают для движения.
Строго запрещается находиться на территориях, отмеченных табличкой KEELUALA.
Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата могут припарковать автомобиль на VIP-парковке или при ее отсутствии – как можно ближе к территории для зрителей. О соответствующем желании следует сообщить охраннику на месте или координатору парковки. Сопровождающему человека с заболеваниями опор-двигательного аппарата вход свободный.
Следите за детьми и животными
Во время ралли особенно внимательно следите за находящимися с вами детьми и животными.
Когда мимо проезжает гоночный автомобиль, стойте на месте и смотрите в сторону автомобиля, чтобы в случае возможной опасности быстро отреагировать.
Следует беспрекословно выполнять все распоряжения охранников. Если от них или от нулевого автомобиля организаторам поступает информация, что провести спецучасток безопасно не представляется возможным, его попросту отменят. Если вы увидите, что кто-то ведет себя непредсказуемо, непременно сообщите об этом охранникам.