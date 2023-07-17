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Пожар в аэропорту Катании: все рейсы отменены до среды

rus.tvnet.lv
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Международный аэропорт Катании
Международный аэропорт Катании Фото: Shutterstock

После пожара, который вечером в воскресенье произошел в международном аэропорту Катании на Сицилии, все прибывающие и вылетающие рейсы отменены до среды, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на dpa.

Предприятие SAC, обслуживающее аэропорт, сообщило, что полеты остановлены до двух часов дня среды (три часа дня по эстонскому времени).

Ранее предприятие сообщило, что полеты остановлены до утра понедельника.

Пожарные признали, что ситуация в аэропорту сложная.

Агентство ANSA сообщает, что пожарные получили вызов в аэропорт на восточном побережье Сицилии в 23.30.

Пострадавших в результате пожара нет.

В мае аэропорт Катании обслужил более миллиона пассажиров.

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