В Таллинне закрывают еще одну важную транспортную артерию

В четверг AS Tallinna Vesi приступит к ремонту канализационного коллектора на улице Техника, чтобы предотвратить возможное затопление и оседание уличного покрытия в этом районе. Реновация в основном будет проводиться бестраншейным методом (CIPP), что позволит осуществить масштабные сантехнические работы качественно, экологически безопасно и с меньшими неудобствами для жильцов. Канализацию в районе не отключат, будет обеспечен проезд для экстренных служб, проход к остановкам общественного транспорта и для жителей доступ к домам, если они окажутся в зоне проводящихся работ.

Ремонт коллектора планируется завершить в ускоренном порядке еще до начала сентября, причем вестись работы будут в две смены - с восьми утра до часу ночи. Представители AS Tallinna Vesi просят местных жителей отнестись с пониманием к шуму в более интенсивные дни ремонта и приносят свои извинения за возможные неудобства.

Схема закрытия улицы Техника. Фото: Tallinna Vesi

Канализационный коллектор на улице Техника был построен в 1937 году и имеет стратегическое значение, обслуживая район с большим количеством потребителей, отводя как канализационные, так и дождевые воды. Дебиты в этой зоне обслуживания достигают до 2500 кубометров в час.