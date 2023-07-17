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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Катастрофическое изменение климата: глобальная битва за выживание

rus.postimees.ee
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Сегодняшнее изменение климата угрожает хрупкой экосистеме арктического региона, и перспективы белых медведей, как и других видов, безрадостны. Профессор Волли Калм сегодня рассказывает об изменениях климата в прошлом в Музее истории UT.
Сегодняшнее изменение климата угрожает хрупкой экосистеме арктического региона, и перспективы белых медведей, как и других видов, безрадостны. Профессор Волли Калм сегодня рассказывает об изменениях климата в прошлом в Музее истории UT. Фото: AP
  • Волна жары этим летом стала самой сильной в истории Европы
  • Споры о причинах изменения климата не улучшат ситуацию
  • Мы должны учитывать последствия жары во всех сферах

Беспрецедентная жара, охватившая Европу, да и другие регионы планеты, должна заставить задуматься даже самых закоренелых климатических скептиков.

В выходные дни Италия готовилась к очень высоким температурам. Предупреждения о жаре были переданы 16 городам. На этой неделе в Риме ожидается температура до 44 градусов, а метеорологи на острове Сардиния прогнозируют рекордно высокие температуры, которые могут превзойти исторические показатели. Ранее самой высокой зарегистрированной температурой было 48,8 градусов, измеренной на Сицилии два года назад. Оба острова страдают от аномально высокой жары.

Между прочим, нынешняя волна тепла в Европе получила символическое название: Цербер. Это ужасающее существо из греческой мифологии – многоголовый пес, охраняющий врата подземного царства Аида.

В Греции, на родине античной мифологии, температура также достигала 44 градусов, а крупнейшую туристическую достопримечательность Афин Акрополь закрыли, чтобы туристы не пострадали из-за погоды.

Регионы таких больших стран как Испания, Франция, Германия, Польша также страдают от необыкновенной жары. Кроме того, в Италии и Бельгии начались забастовки работников авиации, что также не позволяет людям покинуть очаги жары.

Азиатские страны, такие как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, страдают от экстремально высоких температур, которые приводят к разрушительным последствиям.

В дополнение к жаре, эти страны также сталкиваются с другими проблемами, такими как муссонные дожди, наводнения и оползни.

В Ираке река Тигр пересыхает, что является тревожным сигналом. Кроме того, в этом году Канада столкнулась с ужасными лесными пожарами, которые охватили множество территорий.

Важно отметить, что первоначальные расчеты американских метеорологов показали, что 3 июля стал самым жарким днем в истории. Возникает вопрос, может ли в будущем быть побит этот рекорд?

В Эстонии мы все еще можем дышать немного свободнее. Можно только подумать о том, как страдальцы от жары в других частях мира завидуют тем, кто хотел бы, чтобы лето в Эстонии в этом году было чуточку теплее.

Однако засуха касается и нас, и искушение связать ее с глобальной тенденцией явно присутствует в повседневном сознании.

В первую очередь следует подумать о том, что эти процессы приносят с собой в долгосрочной перспективе. Некоторое время назад переведенная статья New Scientist, опубликованная в Postimees, подтвердила, что уже в 2024 году глобальное потепление может превысить 1,5 градуса впервые со времен доиндустриальной революции.

Споры о глобальном потеплении разделяют современные общества. Одна сторона считает, что причиной потепления являются действия человека, такие как выбросы парниковых газов, в основном вызванные промышленностью и сжиганием ископаемого топлива. Другая сторона утверждает, что потепление является результатом естественных климатических изменений, которые происходят на протяжении истории Земли.

Но вне зависимости от причин, факт заключается в том, что климат меняется, и это имеет непосредственное влияние на жизнь людей. Споры о причинах могут быть бесполезны с точки зрения адаптации к изменениям климата. Вместо этого, важно понимать, что изменения происходят и подготовиться к ним.

Что значит, когда жара и распад существующей земледельческой системы заставляют массы людей перемещаться, особенно в районы с более приемлемым климатом, в данном случае в нашем направлении?

Что это означает для глобальной продовольственной безопасности, когда голод уже существует во многих очагах кризиса – Эфиопии, Судане, Йемене и т.д.?

Комиссар ООН по правам человека несколько лет назад заявил, что изменение климата угрожает правам человека. Общества всеобщего благоденствия 20-го и 21-го веков продвинулись к расширенной интерпретации прав человека, которая выходит за рамки Всеобщей декларации прав человека ООН. Но что делать, когда права человека нарушаются не соплеменниками и неким авторитарным режимом, а силами, никак не подвластными человеческим усилиям?

Трудно определить, кто виноват, и это разочарование подтолкнуло климатических активистов к весьма неконструктивным формам протеста.

Решение проблемы климата кажется политически неизбежным, но, учитывая то, что происходит в мире, оно, вероятно, не может ограничиваться проблемой выбросов CO2. Нам необходимо решать проблемы с точки зрения медицины, спасения жизней, иммиграции, сельского хозяйства, ресурсов пресной воды и многих других аспектов, которые напрямую касаются каждого из нас.

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