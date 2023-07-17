КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Катастрофическое изменение климата: глобальная битва за выживание

В выходные дни Италия готовилась к очень высоким температурам. Предупреждения о жаре были переданы 16 городам. На этой неделе в Риме ожидается температура до 44 градусов, а метеорологи на острове Сардиния прогнозируют рекордно высокие температуры, которые могут превзойти исторические показатели. Ранее самой высокой зарегистрированной температурой было 48,8 градусов, измеренной на Сицилии два года назад. Оба острова страдают от аномально высокой жары.
Между прочим, нынешняя волна тепла в Европе получила символическое название: Цербер. Это ужасающее существо из греческой мифологии – многоголовый пес, охраняющий врата подземного царства Аида.
В Греции, на родине античной мифологии, температура также достигала 44 градусов, а крупнейшую туристическую достопримечательность Афин Акрополь закрыли, чтобы туристы не пострадали из-за погоды.
Регионы таких больших стран как Испания, Франция, Германия, Польша также страдают от необыкновенной жары. Кроме того, в Италии и Бельгии начались забастовки работников авиации, что также не позволяет людям покинуть очаги жары.
Азиатские страны, такие как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, страдают от экстремально высоких температур, которые приводят к разрушительным последствиям.
В дополнение к жаре, эти страны также сталкиваются с другими проблемами, такими как муссонные дожди, наводнения и оползни.
В Ираке река Тигр пересыхает, что является тревожным сигналом. Кроме того, в этом году Канада столкнулась с ужасными лесными пожарами, которые охватили множество территорий.
Важно отметить, что первоначальные расчеты американских метеорологов показали, что 3 июля стал самым жарким днем в истории. Возникает вопрос, может ли в будущем быть побит этот рекорд?