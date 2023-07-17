На дворе переполох: cкоро Нарву огласят «Вопли Видоплясова»

C 29 июля по 13 августа нарвская Vaba Lava проводит серию мероприятий под открытым небом, объединенных названием Kultuurihoov - «Двор культуры». Это ставший уже традиционным формат летней активности культурного центра. Серию мероприятий откроет 29 июня концерт Олега Скрипки - лидера легендарной украинской группы «Воплi Вiдоплясова».
Изначально Vaba Lava задумывалась в Таллинне как открытая театральная сцена, но уже к моменту открытия филиала в Нарве было ясно, что это «зонтик» для самых разных инициатив, будь то стендап, мастер-класс или камерный концерт. Два года назад возникла идея освоить сезонное пространство под открытым небом. Так «свободная площадка» буквально вышла на улицу. Как и должен делать социальный проект.
В качестве посетителей мероприятий Kultuurihoov ожидаются активные нарвитяне любого возраста и с разными предпочтениями. Кроме того, «Двор культуры» может предложить кое-что интересное как местным жителям, так и гостям города.
В этом сезоне происходят события, связанные не только с искусством. Состоятся развлекательные мероприятия для детей, спортивные и гастрономические события. Большинство мероприятий проходят под открытым небом и свободны для посещения. Каждый посетитель сможет послушать живую музыку, потанцевать, поучаствовать в мастер-классах нарвских мастеров, поучиться ритмам экзотическим танцам, посетить выставки местных художников.
Ежегодно в рамках проекта Kultuurihoov выступают различные хедлайнеры. В прошлом году на главной сцене выступила группа «Ляпис Трубецкой», которая собрала аншлаг, более 700 слушателей.
В этом сезоне Kultuurihoov23 гвоздем программы будет знаменитая группа «Вопли Видоплясова» (Украина). Она выступит на Vaba lava Narva 29.07.23 в 20:00 в большом зале театрального центрa. Билеты на концерт можно приобрести на сайте piletilevi.ee или в представительствах Piletilevi в Нарве (Astri Selver, Fama keskus, Narva Circle K, Narva Rimi hüpermarket).
В рамках благотворительного Балтийского тура украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» и Олег Скрипка выступят также в Таллинне. Тур включает в себя несколько городов в странах Балтии, и Нарва - один из тех немногих, которые группа отметит отдельным концертом. «Вопли Видоплясова» под управлением бессменного лидера Олега Скрипки — пионеры украинского пост-панка и этно-рока. Они первыми за пределами своей родины запели рок на украинском языке еще в конце 1980-х. Сегодня «ВВ», как называют их поклонники, является одной из самых популярных украинских рок-групп в мире и дает более 200 концертов в год.
Мы будем счастливы видеть вас на наших мероприятиях. Лето - это лучшее время для встреч, ярких эмоций и новых знакомств! Среди других ярких событий этого лета - ночная программа латинского танца зумба (4 августа), концерт эстонского электронного музыканта Meisterjaan (5 августа), ярмарки, фотовыставки, велозаезд.
С полной программой нашего проекта «KULTUURIHOOV23», который пройдет 28.07 - 13.08 можно ознакомиться на сайте vabalava.ee или на страничке в Facebook Vaba lava Narva.