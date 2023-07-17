На дворе переполох: cкоро Нарву огласят «Вопли Видоплясова»

В рамках благотворительного Балтийского тура украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» и Олег Скрипка выступят также в Таллинне. Тур включает в себя несколько городов в странах Балтии, и Нарва - один из тех немногих, которые группа отметит отдельным концертом. «Вопли Видоплясова» под управлением бессменного лидера Олега Скрипки — пионеры украинского пост-панка и этно-рока. Они первыми за пределами своей родины запели рок на украинском языке еще в конце 1980-х. Сегодня «ВВ», как называют их поклонники, является одной из самых популярных украинских рок-групп в мире и дает более 200 концертов в год.