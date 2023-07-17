Без паники ⟩ Истребители союзников проведут полеты на малых высотах

На этой неделе размещенные на авиабазе Эмари истребители Eurofighter Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании проведут серию тренировочных полетов, часть из который пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Занятия будут проходить с 17 до 21 июля над восточной, южной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 09:45-16:30. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.