Мартин Румп сумел бороться даже на поврежденной машине: гонка еще не закончена и работу нужно делать

Экипаж команды Proton Competition в составе Мартина Румпа, Ричарда Литца и Майкла Фассбендера на Porsche 911 RSR-19 стартовал с третьего места в квалификации благодаря хорошей скорости Фассбендера во время четырехчасовой гонки. Старт гонки также сложился удачно для голливудского актера - в течение первого часа он уверенно ехал в пятерке лидеров.

Однако на втором часу Фассбендер попал в две аварии, что лишило эстонскую команду больших шансов подняться на высокий уровень трассы Поля Рикара. Во второй смене Мартин Румп сумел на поврежденной машине показать приличную скорость, но максимума у ​​Порше уже не было. В конце четырехчасовой гонки Рихард Литц довел машину под номером 93 до финиша, заняв десятое место.

«Несмотря на то, что машина была серьезно повреждена, у меня была четкая цель: гонка еще не закончена, и работу нужно делать. В свою смену я сумел выполнить несколько обгонов и дал бой соперникам. После моей смены потребовалась дополнительная минута на пит-стопе, чтобы починить переднюю часть машины, тем самым уменьшились шансы на более высокое место в гонке. Итоговое место разочаровывает, но мы показали максимальную скорость и на тренировке, и в квалификации», — сказал Мартин Румп после гонки на трассе Поль Рикар.

Европейская серия Ле-Ман, состоящая из шести гонок, продолжится в конце августа. Тогда гонка пройдет в Арагоне (Испания). В этом году также пройдет еще одна гонка на трассе Спа в Бельгии, а завершится сезон двумя четырехчасовыми гонками в Портимао на юге Португалии.