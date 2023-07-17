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Кремль: действие зерновой сделки прекращается

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Действие зерновой сделки фактически прекращается с 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это произошло из-за того, что в рамках соглашения не выполнялись условия, на которых настаивала Россия.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля, к сожалению часть этих черноморских договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно. Де-факто такая ситуация», - заявил Песков.

Он также заявил, что взрыв на Крымском мосту не способен повлиять на зерновую сделку.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва уже официально уведомила Украину, Турцию и ООН «о возражении против продления сделки».

Россия выдвигает несколько условий для продления соглашения. Среди них - беспрепятственные поставки аммиака в Европу через Украину, а также подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой он был отключен в рамках санкций.

Зерновая сделка

Зерновая сделка просуществовала без пяти дней год. Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем продлевались трижды. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного.

Другая часть касается доступа, несмотря на санкции, на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений, ее положения остаются не выполненными. 18 мая Россия последний раз объявила о продлении сделки сроком на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для однозначной оценки того, как реализуются ее условия.

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