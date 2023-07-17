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Ирландия теряет своих гонщиков – снова смерти на трассе

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: M.i.c.c.a/Shutterstock

На минувший выходных в Ирландии проходило ралли Слайго. Как сообщает руководящий орган по автоспорту страны Motorsport Ireland на своей странице в социальной сети Twitter, на шестом спецучастке в результате аварии погибло два гонщика.

«Ирландская федерация автоспорта выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким двух участников, погибших в результате трагической аварии на шестом спецучастке ралли Слайго», — говорится в официальном сообщении.

Из уважения к погибшим и для защиты их семей ни Ирландская федерация автоспорта, ни организаторы ралли не разглашают имена погибших. В своем заявлении ассоциация добавила, что они начали расследование в сотрудничестве с местными властями, чтобы выяснить, как произошла трагическая авария.

Полиция попросила людей не делиться фотографиями или видео, связанными с аварией. Но при этом они обратились к людям, у которых есть видеозаписи, с призывом сообщить о себе властям.

Организаторы ралли вскоре после аварии объявили, что гонка в этом году приостановлена ​​и победителей не будет.

Напомним, что ирландское раллийное сообщество уже пережило в этом году одно большое потрясение: в апреле в аварии погиб лучший гонщик серии WRC Крейг Брин.

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