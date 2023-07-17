Ирландия теряет своих гонщиков – снова смерти на трассе

«Ирландская федерация автоспорта выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким двух участников, погибших в результате трагической аварии на шестом спецучастке ралли Слайго», — говорится в официальном сообщении.

Из уважения к погибшим и для защиты их семей ни Ирландская федерация автоспорта, ни организаторы ралли не разглашают имена погибших. В своем заявлении ассоциация добавила, что они начали расследование в сотрудничестве с местными властями, чтобы выяснить, как произошла трагическая авария.

Полиция попросила людей не делиться фотографиями или видео, связанными с аварией. Но при этом они обратились к людям, у которых есть видеозаписи, с призывом сообщить о себе властям.

Организаторы ралли вскоре после аварии объявили, что гонка в этом году приостановлена ​​и победителей не будет.