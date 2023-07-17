Этот десятилетний мальчик нуждается в операции: поможем ему попасть в немецкую клинику

Одностороняя реконструкция ушной раковины - так называется операция, в которой нуждается Эгерт, но в Эстонии таким маленьким детям ее не делают. Немецкие врачи готовы оперировать мальчика уже 8 августа, но чтобы попасть в одну из клиник Германии (Oberhavel Kliniken GmbH) и находиться там, семье необходимо заплатить 2260 евро.
У десятилетнего Эгерта диагностировано тяжелое врожденное заболевание - синдром Гольденхара. Чаще всего это проявляется в неполном развитии уха, носа, мягкого неба, губы и/или нижней челюсти на одной стороне тела. Эта редкая врожденная аномалия может сопровождаться различными проблемами с кожей. Синдром Гольденхара может влиять на развитие внутренних органов на той же стороне тела. У Эгерта болезнь проявляется в отсутствии левого уха и, соответственно, в отсутствии слуха с левой стороны.
Эгерт провел первые пять дней в отделении интенсивной терапии, борясь за свою жизнь. На сегодняшний день ребенок перенес несколько операций и к всеобщей радости лечение дает положительные результаты. Несмотря на повседневные сложности, которые доставляет Эгерту редкий диагноз, мальчик успешно ходит в обычную школу и справляется со всеми соответствующими его возрасту делами.
В настоящее время Эгерт использует слуховой аппарат костной проводимости, который обеспечивает пространственный слух и способствует развитию речи, но у прибора есть свои недостатки. Например, его нельзя носить под шапкой и, следовательно, в более прохладное время года использовать при движении на открытом воздухе, что делает пребывание на улице очень опасным из-за значительной потери слуха.
По мнению консилиума, наиболее оптимальным было бы сейчас провести Эгерту односторонюю реконструкцию ушной раковины, однако в Эстонии такую операцию не делают до тех пор, пока пациенту не исполнится 16-18 лет. При этом наилучшие результаты операции наблюдаются именно у юных пациентов, в возрасте от 9 до 11 лет, как Эгерт.
Описанную выше операцию можно провести в Германии. Эстонская касса здоровья обязалась покрыть все медицинские расходы, связанные с операцией, но немедицинские расходы, такие как билеты на самолет, страховка, проживание, транспорт и т.д., в размере 2260 евро несет семья.
Семья обратилась к местному самоуправлению - в Тойласкую волостную управу, которая нашла возможность поддержать Эгерта 1000 евро. Семье остается оплатить 1260 евро. Собрать такую сумму сложно, поэтому важна помощь каждого неравнодушного человека.
Давайте поможем Эгерту попасть на операцию в Германию!
Вы можете помочь Эгерту, сделав пожертвование на банковский счет Детского фонда Клиники Тартуского университета с пояснением Egert.
Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
Также можно позвонить на номер для пожертвований Детского фонда Тартуского университета:
Позвонив по номеру 900 5025, вы пожертвуете 5 евро
Позвонив по номеру 900 5100, вы пожертвуете 10 евро
Позвонив по номеру 900 5500, вы пожертвуете 50 евро