Этот десятилетний мальчик нуждается в операции: поможем ему попасть в немецкую клинику

У десятилетнего Эгерта диагностировано тяжелое врожденное заболевание - синдром Гольденхара. Чаще всего это проявляется в неполном развитии уха, носа, мягкого неба, губы и/или нижней челюсти на одной стороне тела. Эта редкая врожденная аномалия может сопровождаться различными проблемами с кожей. Синдром Гольденхара может влиять на развитие внутренних органов на той же стороне тела. У Эгерта болезнь проявляется в отсутствии левого уха и, соответственно, в отсутствии слуха с левой стороны.

Эгерт провел первые пять дней в отделении интенсивной терапии, борясь за свою жизнь. На сегодняшний день ребенок перенес несколько операций и к всеобщей радости лечение дает положительные результаты. Несмотря на повседневные сложности, которые доставляет Эгерту редкий диагноз, мальчик успешно ходит в обычную школу и справляется со всеми соответствующими его возрасту делами.

В настоящее время Эгерт использует слуховой аппарат костной проводимости, который обеспечивает пространственный слух и способствует развитию речи, но у прибора есть свои недостатки. Например, его нельзя носить под шапкой и, следовательно, в более прохладное время года использовать при движении на открытом воздухе, что делает пребывание на улице очень опасным из-за значительной потери слуха.