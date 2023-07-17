Эстония примет участие в 400-миллионном фонде восстановления Украины

Эстония и еще 15 стран ЕС договорились о создании фонда Европейского инвестиционного банка для Украины для поддержки восстановления страны на сумму более 400 млн евро.
Франция внесет в фонд 100 млн евро, а 100 млн евро поступит от Италии, до 70 млн евро от Испании, 52 млн евро от Нидерландов, 25 млн евро от Польши, сообщил Европейский инвестиционный банк.
Литва выделяет в фонд 10 млн евро, Латвия и Ирландия по 7 млн евро, Бельгия до 6 млн евро, Словакия 5 млн евро, Люксембург 1,3 млн евро.
Эстония, Хорватия, Кипр, Дания и Греция также подтвердили свою поддержку и намерение выделить деньги фонду. Ожидается, что размер фонда будет расти.
Фонд позволит Европейскому инвестиционному банку продолжать поддержку Украины и выступает в качестве временного решения до тех пор, пока не станут доступными более долгосрочные меры со стороны Европейского союза.
Эстония дала принципиальное согласие на внесение вклада в фонд. «Скорее всего, мы это сделаем в виде предоставления гарантии. Насколько большая она окажется, пока не уточняется. Соответствующий материал мы представим правительству и Рийгикогу в сентябре, тогда и будет ясна сумма», - сказала специалист по связям с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре.
Фонд в основном фокусируется на муниципальной инфраструктуре, такой как школы и больницы, транспортные сети, водоочистные сооружения и водоочистные сооружения. Также за возможности цифровой и кибербезопасности и лучший доступ к финансированию для украинских предпринимателей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина срочно нуждается в международной поддержке для быстрого восстановления, особенно для реконструкции энергетики, жилья, критической социальной инфраструктуры и частного сектора.