Эстония примет участие в 400-миллионном фонде восстановления Украины

Франция внесет в фонд 100 млн евро, а 100 млн евро поступит от Италии, до 70 млн евро от Испании, 52 млн евро от Нидерландов, 25 млн евро от Польши, сообщил Европейский инвестиционный банк.

Литва выделяет в фонд 10 млн евро, Латвия и Ирландия по 7 млн евро, Бельгия до 6 млн евро, Словакия 5 млн евро, Люксембург 1,3 млн евро.

Эстония, Хорватия, Кипр, Дания и Греция также подтвердили свою поддержку и намерение выделить деньги фонду. Ожидается, что размер фонда будет расти.

Фонд позволит Европейскому инвестиционному банку продолжать поддержку Украины и выступает в качестве временного решения до тех пор, пока не станут доступными более долгосрочные меры со стороны Европейского союза.

Эстония дала принципиальное согласие на внесение вклада в фонд. «Скорее всего, мы это сделаем в виде предоставления гарантии. Насколько большая она окажется, пока не уточняется. Соответствующий материал мы представим правительству и Рийгикогу в сентябре, тогда и будет ясна сумма», - сказала специалист по связям с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре.

Фонд в основном фокусируется на муниципальной инфраструктуре, такой как школы и больницы, транспортные сети, водоочистные сооружения и водоочистные сооружения. Также за возможности цифровой и кибербезопасности и лучший доступ к финансированию для украинских предпринимателей.