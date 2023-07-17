ВИДЕО ⟩ Запретная баня: депутат парламента пригласил партийную молодежь на вечеринку

Из видео, опубликованного в Instagram, видно, что Тамм принимал в своей бане, например, Тийта Рийсало, советника министра экономики и информационных технологий, и Алексея Яшина, члена правления «Ээсти 200». В ту же группу любителей банных процедур вошел Хендрик Террас, член парламента от «Ээсти 200».

Это сауна, которая была установлена ​​в запретной зоне заповедника и на которую не имеется разрешения Департамента окружающей среды. Руководитель отделения Департамента окружающей среды в Ляэне-Вирумаа Маарья Лукас сообщила Postimees, что связанная с политиком общественная организация Käsmu Majaka Sadam должна до 17 июля, то есть сегодня, представить агентству подробный план дальнейших действий по изменению ситуации и соответствующую документацию.

«В противном случае мы продолжим административную процедуру, составив предписание, по которому общественная организация Käsmu Majaka Port будет обязана устранить нарушение, а в случае несоблюдения Департамент окружающей среды имеет право применить меры административного принуждения - принудительное денежное взыскание, замена принудительного порядка", - сказала Лукас.

Плавучая сауна в порту Кясму, которую Агентство по окружающей среде приказало убрать. Фото: Sander Ilvest

Postimees написал 2 июня, что Тамм перед заказом постройки не удосужился узнать, разрешено ли устанавливать баню на пляже в национальном парке. Модульную сауну перевезли в Кясму в апреле прошлого года, в том же месяце Тамм обратился в Департамент охраны окружающей среды с просьбой высказать свое мнение по проекту бани и в мае получил отрицательный ответ.