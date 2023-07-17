Государство поддержит предпринимателей Ида-Вирумаа 25 миллионами евро

17 июля Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) и KredEx открыли тур подачи ходатайств на поддержку наукоемких разработок, осуществляемых предпринимателями Ида-Вирумаа. Общий объем помощи составляет 25 миллионов евро.
«Цель субсидии — способствовать зарождению и развитию в Ида-Вирумаа высокотехнологичного инновационного предпринимательства», - заявила член правления объединенной организации EAS и KredEx Сигрид Харьо.
Пособие предназначено как для проведения прикладных исследований, необходимых для создания инновационных товаров и услуг, так и для строительства соответствующей пилотной инфраструктуры. Поддержку получат проекты, которые реализуются уже действующими в Ида-Вирумаа или инвестирующими в регион предприятиями.
По словам Харьо, к пилотной инфраструктуре относятся, например, испытательные сооружения, пилотные заводы или инновационное оборудование, тестируемое перед применением в массовом производстве. «Если новая технология работает в лаборатории, то перед ее внедрением в массовое производство ее необходимо испытать в небольшом объеме, чтобы доработать процессы, необходимые для ее вывода на промышленный уровень», - объяснила Харьо.
Предварительное консультирование предприятий проводит команда программы прикладных исследований (RUP) при EAS. По словам директора по развитию RUP Каупо Реэде, у компаний, тщательно и заблаговременно прошедших предварительную консультацию, больше шансов получить финансирование. «Предварительное консультирование открыто в RUP все время, и мы рады предпринимателям», - подтвердил он.
Пособия выделяются из средств Фонда справедливого перехода, цель которого — создать в Ида-Вирумаа предприятия и рабочие места с высокой добавленной стоимостью, альтернативные сланцевой промышленности. Доля финансирования, в зависимости от размера предприятия и уровня готовности технологии, составляет от 25% до 70%. Более подробная информация здесь.