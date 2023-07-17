Водитель электросамоката сбил ребенка и скрылся с места происшествия

В понедельник полиция обратилась за помощью к людям для установления личности молодого человека, который на электросамокате сбил девочку и скрылся с места происшествия. Во второй половине дня молодой человек сам явился в полицию.
В четверг, 6 июля, в 19:30 в Таллинне на остановке общественного транспорта Mähe aedlinn на Пярнамяэ-теэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ребенок, выходивший из автобуса, был сбит на тротуаре водителем электросамоката. В результате столкновения девочка получила травмы и была доставлена в больницу на машине скорой помощи.
Несмотря на все усилия очевидцев остановить водителя, ставшего причиной аварии, он скрылся с места происшествия по Рандвере-теэ в сторону Меривялья.