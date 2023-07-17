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Вы его видели? ⟩ Полиция устанавливает личность водителя электросамоката, сбившего ребенка

rus.postimees.ee
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Водитель электросамоката.
Водитель электросамоката. Фото: PPA

6 июля в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель электросамоката сбил ребенка на автобусной остановке и скрылся с места происшествия.

В четверг, 6 июля, в 19:30 в Таллинне на остановке общественного транспорта Mähe aedlinn на Пярнамяэ-теэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ребенок, выходивший из автобуса, был сбит на тротуаре водителем электросамоката. В результате столкновения девочка получила травмы и была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

Несмотря на все усилия очевидцев остановить водителя, ставшего причиной аварии, он скрылся с места происшествия по Рандвере-теэ в сторону Меривялья.

Водителем электросамоката был молодой человек, одетый в темную одежду, с рюкзаком и в синей кепке.

Полиция просит всех, кто узнал молодого человека на фото, позвонить по телефону 612 5683 или написать по адресу merle.krenstrauch@politsei.ee. Водитель электросамоката также может избавиться от угрызений совести и обратиться в полицию.

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