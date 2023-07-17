Вы его видели? ⟩ Полиция устанавливает личность водителя электросамоката, сбившего ребенка

В четверг, 6 июля, в 19:30 в Таллинне на остановке общественного транспорта Mähe aedlinn на Пярнамяэ-теэ произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ребенок, выходивший из автобуса, был сбит на тротуаре водителем электросамоката. В результате столкновения девочка получила травмы и была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

Несмотря на все усилия очевидцев остановить водителя, ставшего причиной аварии, он скрылся с места происшествия по Рандвере-теэ в сторону Меривялья.

Водителем электросамоката был молодой человек, одетый в темную одежду, с рюкзаком и в синей кепке.