Фото ⟩ Неожиданная находка: житель Эстонии обнаружил в колбасе опасный предмет

Роман рассказал Rus.Postimees, что в воскресенье, 9 июля, в йыхвиском магазине Maxima купил краковскую колбасу фирмы Valla. А когда ее в тот же день стали резать, неожиданно нож уперся во что-то твердое. «Сначала мы подумали, что это хрящ, но оказалось, что это какой-то металлический предмет, - рассказал Роман о находке. - Повезло что ножом на него попали, а не зубами».

В воскресенье вечером он отправил письмо производителю HKScan, но, по его словам, за три дня ответа на свою претензию он не получил. «Ждал три рабочих дня, обычно за это время отвечают, а тут тишина», - говорит Роман, добавляя, что он не столько ждал извинений от производителя, сколько хотел, чтобы они провели проверку и установили, как такое могло вообще случиться.