Купленная в магазине колбаса оказалась с сюрпризом: внутри был обнаружен металлический предмет неизвестного назначения. Производитель начал расследование, чтобы выяснить, как такое могло произойти.
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Фото ⟩ Неожиданная находка: житель Эстонии обнаружил в колбасе опасный предмет
Роман рассказал Rus.Postimees, что в воскресенье, 9 июля, в йыхвиском магазине Maxima купил краковскую колбасу фирмы Valla. А когда ее в тот же день стали резать, неожиданно нож уперся во что-то твердое. «Сначала мы подумали, что это хрящ, но оказалось, что это какой-то металлический предмет, - рассказал Роман о находке. - Повезло что ножом на него попали, а не зубами».