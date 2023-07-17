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Фото ⟩ Неожиданная находка: житель Эстонии обнаружил в колбасе опасный предмет

София Солдатенко
, репортер
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Этот металлический предмет был обнаружен в колбасе.
Этот металлический предмет был обнаружен в колбасе. Фото: фото читателя

Купленная в магазине колбаса оказалась с сюрпризом: внутри был обнаружен металлический предмет неизвестного назначения. Производитель начал расследование, чтобы выяснить, как такое могло произойти.

Роман рассказал Rus.Postimees, что в воскресенье, 9 июля, в йыхвиском магазине Maxima купил краковскую колбасу фирмы Valla. А когда ее в тот же день стали резать, неожиданно нож уперся во что-то твердое. «Сначала мы подумали, что это хрящ, но оказалось, что это какой-то металлический предмет, - рассказал Роман о находке. - Повезло что ножом на него попали, а не зубами».

В воскресенье вечером он отправил письмо производителю HKScan, но, по его словам, за три дня ответа на свою претензию он не получил. «Ждал три рабочих дня, обычно за это время отвечают, а тут тишина», - говорит Роман, добавляя, что он не столько ждал извинений от производителя, сколько хотел, чтобы они провели проверку и установили, как такое могло вообще случиться.

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