В ночь на 17 июля в полицию поступило сообщение, что на тартуской заправке мужчина угрожал продавцу предметом, похожим на оружие, и приказал открыть сейф.
На заправке совершено вооруженное ограбление: похитили 5000 евро
Продавец открыл сейф, в котором было в общей сложности 4950 евро. Грабитель взял деньги и скрылся с заправки.
Есть основания полагать, что 15 июля тот же злоумышленник пытался ограбить еще одну заправку в Тартумаа, но безуспешно.
Полиция установит точные обстоятельства происшествия в ходе уголовного производства.