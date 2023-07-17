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На заправке совершено вооруженное ограбление: похитили 5000 евро

rus.postimees.ee
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Заправка. Иллюстративное фото.
Заправка. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

В ночь на 17 июля в полицию поступило сообщение, что на тартуской заправке мужчина угрожал продавцу предметом, похожим на оружие, и приказал открыть сейф.

Продавец открыл сейф, в котором было в общей сложности 4950 евро. Грабитель взял деньги и скрылся с заправки.

Есть основания полагать, что 15 июля тот же злоумышленник пытался ограбить еще одну заправку в Тартумаа, но безуспешно.

Полиция установит точные обстоятельства происшествия в ходе уголовного производства.

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