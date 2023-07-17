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Страшилки о Нарве: Катри Райк планирует написать новую книгу

Rus.Postimees
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Нарва.
Нарва. Фото: Remo Tõnismäe

Мэр Нарвы, историк и публицист Катри Райк подумывает о написании новой книги.

«К концу года перед Рождеством, когда все ищут подарки, я хочу написать книгу, в которой будут собраны страшных истории о Нарве. Ее я планирую издать на двух языках - эстонском и русском», - рассказала Райк Rus.ERR, отметив, что книга будет основана как на исторических фактах, так и на городских легендах и байках.

«Например, она могла бы включить в себя историю о том, как в Нарве на костре сожгли ведьму. Или как одного из директоров Кренгольмской мануфактуры скинули в водопад», - добавила Катри Райк.

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