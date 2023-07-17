Страшилки о Нарве: Катри Райк планирует написать новую книгу

«К концу года перед Рождеством, когда все ищут подарки, я хочу написать книгу, в которой будут собраны страшных истории о Нарве. Ее я планирую издать на двух языках - эстонском и русском», - рассказала Райк Rus.ERR, отметив, что книга будет основана как на исторических фактах, так и на городских легендах и байках.