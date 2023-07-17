Литовский оператор электроэнергии: у Эстонии нет стремления вырваться из объятий России

«Как говорится, надежда умирает последней, но, как показывает направление, мы все еще зависим от эстонцев. Если они не изменят свою позицию, то, к сожалению, это будет по их графику, а не по нашему, потому что мы не можем выйти в одиночку (из системы БРЭЛЛ - прим. ред.)», - сказал в понедельник Масюлис в интервью радиостанции LRT.

По словам главы Litgrid, предложение эстонцев отключиться от российских сетей в начале 2025 года не является чем-то особенным - такая дата была намечена ранее.

«Начало 2025 года - это уже дата, когда должна произойти эта синхронизация, потому что по контракту БРЭЛЛ это именно то время, когда должна произойти синхронизация, поэтому ничего нового они не предлагают. Они просто предлагают дату, которая реалистично должна была быть. У нас складывается впечатление, что ни латыши, ни эстонцы очень подробно не продумывали, как они отключатся от России, потому что они не проанализировали досконально соглашение и не подготовили четкого плана, как будет происходить это отключение», - сказал Масюлис.

«Поэтому нас беспокоит тот факт, что нет такого стремления вырваться из объятий России. Из-за этого конфликт мог обостриться», - добавил он.