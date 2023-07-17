Девять лет назад Россия сбила над Донбассом пассажирский самолет: погибли 298 пассажиров

Рейс MH17, международный пассажирский рейс авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший перелет Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит над восточной Украиной 17 июля 2014 года.

Крушение самолета привело к гибели всех 298 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. Было установлено, что самолет был сбит снарядом зенитной ракеты системы Бук, а территория, откуда был выпущен снаряд, находилась под контролем боевиков пророссийских сепаратистских сил в Донбассе.

На борту разбившегося воздушного судна Boeing 777 находилось 298 человек, включая 15 членов малазийского экипажа и 283 пассажира. Из них 80 были несовершеннолетними детьми. На борту было около 20 семей, многие пассажиры летели в отпуск или навестить родственников. Большая часть пассажиров, а именно 193 человека, были гражданами Нидерландов, 43 человека имели гражданство Малайзии, а 27 человек – Австралии.

После катастрофы MH17 была назначена международная расследовательская группа (МРГ), включающая представителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Ракета Бук

В октябре 2015 года МРГ опубликовала предварительный отчет, в котором указала на тот факт, что самолет был сбит ракетой Бук российского производства, доставленной на территорию Украины и выпущенной с места, находившегося под контролем сепаратистов.

Зенитный комплекс принадлежал 53-й курской зенитной ракетной бригаде, которая находится на вооружении российских вооруженных сил. Комплекс был доставлен на территорию Украины в день катастрофы и вывезен обратно в Россию.