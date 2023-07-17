Девять лет назад Россия сбила над Донбассом пассажирский самолет: погибли 298 пассажиров

17 июля 2014 года в оккупированной части Донецкой области пассажирский самолет Boeing 777 был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук». Это произошло после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс. В ноябре 2022 года в Нидерландах суд приговорил троих из четырех обвиняемых к пожизненному заключению, хотя они не присутствовали на суде.
Рейс MH17, международный пассажирский рейс авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший перелет Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит над восточной Украиной 17 июля 2014 года.
Крушение самолета привело к гибели всех 298 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. Было установлено, что самолет был сбит снарядом зенитной ракеты системы Бук, а территория, откуда был выпущен снаряд, находилась под контролем боевиков пророссийских сепаратистских сил в Донбассе.
На борту разбившегося воздушного судна Boeing 777 находилось 298 человек, включая 15 членов малазийского экипажа и 283 пассажира. Из них 80 были несовершеннолетними детьми. На борту было около 20 семей, многие пассажиры летели в отпуск или навестить родственников. Большая часть пассажиров, а именно 193 человека, были гражданами Нидерландов, 43 человека имели гражданство Малайзии, а 27 человек – Австралии.
После катастрофы MH17 была назначена международная расследовательская группа (МРГ), включающая представителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.
Ракета Бук
В октябре 2015 года МРГ опубликовала предварительный отчет, в котором указала на тот факт, что самолет был сбит ракетой Бук российского производства, доставленной на территорию Украины и выпущенной с места, находившегося под контролем сепаратистов.
Зенитный комплекс принадлежал 53-й курской зенитной ракетной бригаде, которая находится на вооружении российских вооруженных сил. Комплекс был доставлен на территорию Украины в день катастрофы и вывезен обратно в Россию.
Расследованиями было установлено, что комплекс был перевезен через неподконтрольный украинским силам участок границы. По маршруту транспортировки были обнаружены фото и видеозаписи, а также различные доказательства, свидетельствующие о причастности российских военных к транспортировке и использованию Бука.
Ракета, которой был сбит самолет, была ракетой серии 9М38. Она взорвалась возле носовой части самолета, что привело к его разрушению еще до падения на землю. Обломки самолета и тела погибших были разбросаны на значительной площади.
В июне 2019 года МРГ объявила о подозрении в причастности к катастрофе четырех подозреваемых: трех российских граждан и одного украинца. Однако Россия не признала свою причастность к происшествию и отвергла обвинения.
Окончательное решение суд вынес 17 ноября 2022 года
В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению за участие в гибели рейса MH17. Олега Пулатова оправдали за недостатком доказательств.
Обвиняемые не присутствовали на суде и находятся в международном розыске.
В нидерландской прокуратуре осознают, что приговор суда будет невозможно выполнить, пока виновники не будут переданы в руки правосудия.
Родственники погибших, выступавшие на судебном процессе, настаивали на восстановлении правды, даже если преступников не удалось арестовать. После объявления приговора о пожизненном заключении для трех обвиняемых, родственники погибших были удовлетворены.
Для дальнейшего ознакомления :
1. Полный доклад по результатам следствия, направленного на установление личностей экипажа ЗРК БУК, сбившего рейс MH17, и лиц, ответственных за поставку этой боевой установки Совместной следственной группы JIT
Доклад доступен по адресу:
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/mh17/report_jit-mh17_8-februari-2023_eng.pdf
2. Международная группа по расследованию авиационных происшествий (International Civil Aviation Organization - ICAO): ICAO также предоставляет информацию о расследовании и безопасности авиации. Их веб-сайт содержит материалы и доклады о трагедии MH17.
Сайт доступен по адресу: https://www.icao.int/