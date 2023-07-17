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Девять лет назад Россия сбила над Донбассом пассажирский самолет: погибли 298 пассажиров

rus.postimees.ee
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"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" (MH17).
"Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" (MH17). Фото: Vitaly Chugin

17 июля 2014 года в оккупированной части Донецкой области пассажирский самолет Boeing 777 был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук». Это произошло после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс. В ноябре 2022 года в Нидерландах суд приговорил троих из четырех обвиняемых к пожизненному заключению, хотя они не присутствовали на суде.

Рейс MH17, международный пассажирский рейс авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший перелет Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит над восточной Украиной 17 июля 2014 года.

Крушение самолета привело к гибели всех 298 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. Было установлено, что самолет был сбит снарядом зенитной ракеты системы Бук, а территория, откуда был выпущен снаряд, находилась под контролем боевиков пророссийских сепаратистских сил в Донбассе.

На борту разбившегося воздушного судна Boeing 777 находилось 298 человек, включая 15 членов малазийского экипажа и 283 пассажира. Из них 80 были несовершеннолетними детьми. На борту было около 20 семей, многие пассажиры летели в отпуск или навестить родственников. Большая часть пассажиров, а именно 193 человека, были гражданами Нидерландов, 43 человека имели гражданство Малайзии, а 27 человек – Австралии.

После катастрофы MH17 была назначена международная расследовательская группа (МРГ), включающая представителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Ракета Бук

В октябре 2015 года МРГ опубликовала предварительный отчет, в котором указала на тот факт, что самолет был сбит ракетой Бук российского производства, доставленной на территорию Украины и выпущенной с места, находившегося под контролем сепаратистов.

Зенитный комплекс принадлежал 53-й курской зенитной ракетной бригаде, которая находится на вооружении российских вооруженных сил. Комплекс был доставлен на территорию Украины в день катастрофы и вывезен обратно в Россию.

Расследованиями было установлено, что комплекс был перевезен через неподконтрольный украинским силам участок границы. По маршруту транспортировки были обнаружены фото и видеозаписи, а также различные доказательства, свидетельствующие о причастности российских военных к транспортировке и использованию Бука.

Ракета, которой был сбит самолет, была ракетой серии 9М38. Она взорвалась возле носовой части самолета, что привело к его разрушению еще до падения на землю. Обломки самолета и тела погибших были разбросаны на значительной площади.

В июне 2019 года МРГ объявила о подозрении в причастности к катастрофе четырех подозреваемых: трех российских граждан и одного украинца. Однако Россия не признала свою причастность к происшествию и отвергла обвинения.

Сотрудник МЧС идет по месту крушения самолета Boeing 777 Malaysia Airlines возле поселка Грабово в Донецкой области, архивное фото от 17 июля 2014 года. Совет безопасности Нидерландов, обнародовав 13 октября 2015 года долгожданные результаты расследования крушения малайзийского пассажирского самолета MH17 над восточной Украиной, как ожидается, заявит, что он был сбит российской ракетой Бук, но не скажет, кто был ответственный за трагедию. MH17 был сбит над территорией, удерживаемой пророссийскими повстанцами на востоке Украины, 17 июля 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек на борту, большинство из которых были гражданами Нидерландов.
Сотрудник МЧС идет по месту крушения самолета Boeing 777 Malaysia Airlines возле поселка Грабово в Донецкой области, архивное фото от 17 июля 2014 года. Совет безопасности Нидерландов, обнародовав 13 октября 2015 года долгожданные результаты расследования крушения малайзийского пассажирского самолета MH17 над восточной Украиной, как ожидается, заявит, что он был сбит российской ракетой Бук, но не скажет, кто был ответственный за трагедию. MH17 был сбит над территорией, удерживаемой пророссийскими повстанцами на востоке Украины, 17 июля 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек на борту, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Фото: MAXIM ZMEYEV/REUTERS

Окончательное решение суд вынес 17 ноября 2022 года

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению за участие в гибели рейса MH17. Олега Пулатова оправдали за недостатком доказательств.

Обвиняемые не присутствовали на суде и находятся в международном розыске.

Граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко, обвиняемые в крушении рейса MH17, показаны на экране, пока международные следователи представляют свои последние выводы о крушении самолета Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17, почти через пять лет после катастрофы. авария, в результате которой погибли 298 пассажиров и членов экипажа, в Ньювегейне, Нидерланды, 19 июня 2019 г. REUTERS/Eva Plevier
Граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко, обвиняемые в крушении рейса MH17, показаны на экране, пока международные следователи представляют свои последние выводы о крушении самолета Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17, почти через пять лет после катастрофы. авария, в результате которой погибли 298 пассажиров и членов экипажа, в Ньювегейне, Нидерланды, 19 июня 2019 г. REUTERS/Eva Plevier Фото: EVA PLEVIER

В нидерландской прокуратуре осознают, что приговор суда будет невозможно выполнить, пока виновники не будут переданы в руки правосудия.

Родственники погибших, выступавшие на судебном процессе, настаивали на восстановлении правды, даже если преступников не удалось арестовать. После объявления приговора о пожизненном заключении для трех обвиняемых, родственники погибших были удовлетворены.

Для дальнейшего ознакомления :

1. Полный доклад по результатам следствия, направленного на установление личностей экипажа ЗРК БУК, сбившего рейс MH17, и лиц, ответственных за поставку этой боевой установки  Совместной следственной группы JIT 

Доклад доступен по адресу:

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/onderwerpen/mh17/report_jit-mh17_8-februari-2023_eng.pdf

2. Международная группа по расследованию авиационных происшествий (International Civil Aviation Organization - ICAO): ICAO также предоставляет информацию о расследовании и безопасности авиации. Их веб-сайт содержит материалы и доклады о трагедии MH17.

Сайт доступен по адресу: https://www.icao.int/

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