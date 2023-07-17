Мужчине, защищавшему свою собаку от нападения, пришлось ампутировать половину пальца

Хейго, владелец маламута Пяту, сильно пострадал, разнимая собак: он лишился половины пальца, а на руках и ноге у него остались глубокие следы от укусов. Кроме того, у Хейго было порвано ухо, которое ему зашили в отделении экстренной медицинской помощи.
Хейго с женой, маламутом Пяту и кошкой живет в пригороде Раквере. В прошлый понедельник Хейго и Пяту попали в беду, и особенно плохо ситуация закончилась для Хейго: теперь он вынужден несколько месяцев находиться на больничном. Но пострадал и Пяту - его укусили в заднюю часть лапы, что обошлось хозяину в сто евро за лечение в ветеринарной клинике.