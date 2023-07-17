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Мужчине, защищавшему свою собаку от нападения, пришлось ампутировать половину пальца

Айвар Ояперв
, журналист
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Хейго получил серьезные травмы.
Хейго получил серьезные травмы. Фото: Caspar Sild

Хейго, владелец маламута Пяту, сильно пострадал, разнимая собак: он лишился половины пальца, а на руках и ноге у него остались глубокие следы от укусов. Кроме того, у Хейго было порвано ухо, которое ему зашили в отделении экстренной медицинской помощи.

Хейго с женой, маламутом Пяту и кошкой живет в пригороде Раквере. В прошлый понедельник Хейго и Пяту попали в беду, и особенно плохо ситуация закончилась для Хейго: теперь он вынужден несколько месяцев находиться на больничном. Но пострадал и Пяту - его укусили в заднюю часть лапы, что обошлось хозяину в сто евро за лечение в ветеринарной клинике.

Несмотря на свой юный возраст, Пяту - довольно известная в Раквере собака. Он несколько раз сбегал от предыдущих хозяев, поэтому много времени провел в приюте. В конце концов Хейго и его жена договорились с прежними хозяевами Пяту, и теперь молодой маламут живет в частном доме на окраине Раквере.

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