Кризис грядет: систему бесплатной юридической помощи сумели спасти, но надолго ли?

В феврале вступила в силу новая система оплаты работы адвокатов с целью сделать более привлекательным для них оказание оплачиваемой государством юридической помощи, предоставление которой в прошлом году оказалось на грани краха. Ранее установленный тариф в 27 евро за полчаса увеличился до 36 евро. Это был шаг в верном направлении, но все же недостаточный: коллегия адвокатов еще тогда выражала сомнение, но сейчас признается, что повышение гонораров не принесло ожидаемого результата и серьезных проблем министерство не видит.