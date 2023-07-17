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Кризис грядет: систему бесплатной юридической помощи сумели спасти, но надолго ли?

Маргус Паалисте
, журналист
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Система правовой помощи все еще хромает, нет хороших решений, чтобы ее спасти. На снимке скульптура здания суда Харьюского уездного суда «Юстиция» работы Айме Куульбуш-Мёльдер.
Система правовой помощи все еще хромает, нет хороших решений, чтобы ее спасти. На снимке скульптура здания суда Харьюского уездного суда «Юстиция» работы Айме Куульбуш-Мёльдер. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Бесплатная юридическая помощь становится все менее доступной: адвокаты не готовы за гроши защищать нуждающихся, а государство не в состоянии выделить больше средств. В результате люди остаются без юридической помощи, а судебные процессы тянутся как резина. Ни у кого нет какой-то эффективной волшебной палочки.

В феврале вступила в силу новая система оплаты работы адвокатов с целью сделать более привлекательным для них оказание оплачиваемой государством юридической помощи, предоставление которой в прошлом году оказалось на грани краха. Ранее установленный тариф в 27 евро за полчаса увеличился до 36 евро. Это был шаг в верном направлении, но все же недостаточный: коллегия адвокатов еще тогда выражала сомнение, но сейчас признается, что повышение гонораров не принесло ожидаемого результата и серьезных проблем министерство не видит.

По словам Эвы Тибари, председателя комиссии Эстонской адвокатуры по оказанию государственной юридической помощи, повышение ставок оплаты труда не сократило нехватку адвокатов, оказывающих государственную юридическую помощь. «Осенью, когда система вот-вот должна была рухнуть, это повышение тарифов обеспечило временное решение, но проблема все еще сохраняется. Новые адвокаты не присоединяются к государственной системе оказания юридической помощи, и во многих случаях для поиска адвоката необходимо задействовать представление от канцлера коллегии адвокатов, по сути, обеспечивая специальную плату», – сообщила Тибар Postimees.

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