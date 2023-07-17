Интерес эстонцев к органической продукции продолжает расти, несмотря на сложности экономической ситуации

Согласно недавнему опросу, проведенному исследовательской компанией Nielsen Consumer LLC, 25 процентов населения Эстонии покупает экологически чистые продукты, что на один процент меньше, чем год назад.

Однако процент снижения невелик, больше всего сократилось число людей, предпочитающих отечественные товары. Почти пятая часть, 19 процентов опрошенных (21 процент в прошлом году), подтверждают, что интересуются органическими продуктами и, как правило, проверяют в магазине, является ли это экотоваром. Почти 44 процента (53 процента в прошлом году) предпочитают эстонские продукты и 38 процентов (44 процента в прошлом году) продукты, выращенные в их регионе.

По словам руководителя отдела продаж Rimi Катрин Батс, осведомленность потребителей об окружающей среде и интерес к органическим продуктам продолжают влиять на покупательское поведение.

«В долгосрочной перспективе интерес потребителей к органическим продуктам медленно, но неуклонно растет из года в год, даже если быстрый рост цен в этом году снова сместил акцент на цены на продукты. Например, родители, как правило, отдают предпочтение мягкому детскому питанию, продажи которого за последние годы выросли на шесть процентов. Также увеличились продажи органических фруктов и овощей и магазины с органической маркировкой», – сказал Батс.