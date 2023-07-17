В сложной экономической ситуации число тех, кто предпочитает отечественные или органические товары, также немного уменьшилось, сообщил представитель магазинов Rimi.
Интерес эстонцев к органической продукции продолжает расти, несмотря на сложности экономической ситуации
Согласно недавнему опросу, проведенному исследовательской компанией Nielsen Consumer LLC, 25 процентов населения Эстонии покупает экологически чистые продукты, что на один процент меньше, чем год назад.
Однако процент снижения невелик, больше всего сократилось число людей, предпочитающих отечественные товары. Почти пятая часть, 19 процентов опрошенных (21 процент в прошлом году), подтверждают, что интересуются органическими продуктами и, как правило, проверяют в магазине, является ли это экотоваром. Почти 44 процента (53 процента в прошлом году) предпочитают эстонские продукты и 38 процентов (44 процента в прошлом году) продукты, выращенные в их регионе.
По словам руководителя отдела продаж Rimi Катрин Батс, осведомленность потребителей об окружающей среде и интерес к органическим продуктам продолжают влиять на покупательское поведение.
«В долгосрочной перспективе интерес потребителей к органическим продуктам медленно, но неуклонно растет из года в год, даже если быстрый рост цен в этом году снова сместил акцент на цены на продукты. Например, родители, как правило, отдают предпочтение мягкому детскому питанию, продажи которого за последние годы выросли на шесть процентов. Также увеличились продажи органических фруктов и овощей и магазины с органической маркировкой», – сказал Батс.
Продажа экологически сертифицированной продукции составляет два процента от общего объема продаж Rimi, который оставался стабильным в течение последних трех лет. В сегменте детского питания Rimi в Эстонии много экологически чистых продуктов – 64 процента детского питания органического происхождения.
Далее следует продукция сегмента «Ферма кормит», в которой более половины (52 процента) составляют органические продукты. 13 процентов джемов, мармеладов, фруктовых пюре, меда и кондитерских изделий составляют органические продукты, восемь процентов капусты и грибов и три процента веганского ассортимента.
«Производство органического детского питания – одна из самых быстрорастущих отраслей в мире. Это связано с растущим интересом покупателей. В свою очередь, интерес обусловлен повышением уровня образования женщин, что влечет за собой понимание того, что для ребенка полезнее», – пояснил Батс.
Опрос покупательского поведения также показал, что четверо из десяти человек совершают покупки несколько раз в неделю, стремясь получить самые свежие продукты, а 42 процента эстонцев делают выбор в пользу здорового образа жизни при совершении покупок. Две трети покупателей используют многоразовые сумки, а треть людей ограничивают использование автомобиля.
Всего в опросе о покупке экопродуктов в 2023 году приняло участие около 1600 человек со всей Эстонии.