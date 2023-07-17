В Таллинне на пожилую женщину упало дерево

Согласно подписи к видео, сегодня около восьми утра на остановке «Пельгуранна» в столичном районе Пыхья-Таллинн на пожилую женщину упало дерево. На записи видно, как сначала приезжает скорая помощь, затем на месте происшествия появляются спасатели.

Как сообщили Rus.Postimees в Спасательном департаменте, сегодня в 8.15 утра Центр тревоги получил сообщение, что в районе Пыхья-Таллинн на пожилую женщину упало дерево. Когда спасатели прибыли на место, прохожие уже вытащили пострадавшую. Ее передали скорой помощи, а спасатели отчистили асфальт от крови и убрали дерево с дороги.

Фото: Скриншот из видео Facebook

На записи видно, что до приезда скорой помощи и спасателей рядом с пострадавшей находилась неравнодушная прохожая. Она поглаживала лежавшую на земле пожилую женщину и подбадривала ее словами о том, что все будет хорошо и помощь скоро будет оказана.