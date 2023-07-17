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ЭОК выплатит завоевавшей на юниорском ЧЕ три медали Энели Ефимовой внушительную премию

rus.postimees.ee
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Eesti Ujumisliit

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) наградил пловчиху Энели Ефимову, завоевавшую две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров в Белграде (Сербия) 10 000 евро, а ее тренера Хенри Хейна — 5 000 евро.

16-летняя Ефимова стала чемпионкой Европы среди юниоров на дистанциях 50 и 100 м брассом, серебряную медаль она завоевала на 200 м брассом.

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа выразил благодарность Ефимовой и ее тренеру.

«Достижения Энели в столь юном возрасте поразительны: только на чемпионате Европы среди юниоров она выиграла шесть золотых, две серебряных и бронзовую медаль. Он показывает решительность, силу воли, но также и очень высокий уровень преданности этому виду спорта. Желаю Энели, ее тренеру и всей команде по плаванию успехов на предстоящем взрослом чемпионате мира в Японии", - сказал Сыырумаа.

Призовые за полученные на международных титульных соревнованиях медали назначаются в порядке, утвержденном исполкомом ЭОК. Тем самым призовые для спортсмена в олимпийских видах спорта на чемпионате Европы среди юниоров составляет 4000 евро, а в случае серебряной медали - 2000 евро. Премия тренерам медалистов составляет половину суммы, выплачиваемой спортсмену.

Средства для выплат призовых на основании ходатайства ЭОК выделяет Министерство культуры.

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