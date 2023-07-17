ЭОК выплатит завоевавшей на юниорском ЧЕ три медали Энели Ефимовой внушительную премию

«Достижения Энели в столь юном возрасте поразительны: только на чемпионате Европы среди юниоров она выиграла шесть золотых, две серебряных и бронзовую медаль. Он показывает решительность, силу воли, но также и очень высокий уровень преданности этому виду спорта. Желаю Энели, ее тренеру и всей команде по плаванию успехов на предстоящем взрослом чемпионате мира в Японии", - сказал Сыырумаа.